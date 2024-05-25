CNN分析：法律、外交壓力大增 以色列面臨前所未有挑戰

以色列 在加薩 與哈瑪斯之戰，隨著以國未理會包括盟友在內的國際要求，堅持攻打南部拉法之後，面對從未如此強烈及持續的國際壓力，總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在國內外遭遇到前所未有的挑戰。

有線電視新聞網(CNN)分析指出，各方要求以色列結束戰爭的壓力愈來愈大：美國大學校園、國際法庭、西方盟友，甚至以色列人質的家人。但其中最重要的可能是針對以色列的法律及外交行動。

國際法庭(ICJ)早前已將內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)等同蘇丹獨裁者巴希爾(Omar Al Bashir)、俄羅斯總統普亭，要向他及國防部長加蘭特(Yoav Gallant)發出逮捕令，現在更進一步命令以色列在拉法停火。

加薩現已是成為廢墟，超過 3.5萬名巴勒斯坦 人在以色列的襲擊中喪生，若是進攻拉法，將會加深把人道危機變成大災難。

國際法庭和國際刑事法院(ICC)的決定，正考驗了西方國家對基於規則的國際秩序的承諾。

國際刑事法院檢察官卡林汗(Karim Khan)在接受CNN訪問時，講述了與一位西方國家高級領導人的對話，指對方表示「這個法庭是為非洲和普亭這樣的暴徒而設」，這正好說明了ICJ與ICC當要下令拘捕內唐亞胡時，以色列與美國為何會如此強烈反彈，也成了西方盟國之間的分歧。

此外，國際上要求以「兩國方案」解決以巴衝突的聲音愈來愈大，儘管以色列多年來一直反對單方面承認巴勒斯坦國家地位。

早前在美國唯一反對下，巴勒斯坦未能獲得聯合國正式會員資格，但5月10日聯合國大會不具約束力的投票，顯示國際社會對巴勒斯坦國的壓倒性支持，使美國和以色列陷於孤立。連西方盟國也陸續承認巴勒斯坦國，西班牙、挪威及愛爾蘭是最新加入的歐洲國家。

內唐亞胡在國內也面臨巨大壓力，隨著人質停火談判陷入僵局，人質的親屬敦促總理重返談判，甚至要他下台。