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哈瑪斯俘虜影片再曝 以色列女兵「滿臉血」被調戲

編譯廖振堯／綜合報導
去年10月7日被哈瑪斯俘虜的以色列女兵，多數是擔任邊境站哨。人質家屬最近釋出影片，女兵臉上及身上都有血跡。（美聯社）
去年10月7日被哈瑪斯俘虜的以色列女兵，多數是擔任邊境站哨。人質家屬最近釋出影片，女兵臉上及身上都有血跡。（美聯社）

以色列軍隊為了迫使政府與哈瑪斯達成停火協議、釋放人質，最近解密新影片並於22日發布，內容顯示哈瑪斯於10月7日在加薩邊境附近俘虜五名以色列女兵，她們滿臉是血、還被武裝分子調戲。以軍24日更找到戰爭爆發初期就被俘為人質的三具遺體，顯示戰事仍在升級，而人質安全難料。

美聯社報導，代表人質家庭的「人質及失蹤家庭論壇」(Hostages and Missing Families Forum)發布的影片，是哈瑪斯襲擊納哈爾·奧茲(Nahal Oz)集體農場(Kibbutz)時拍攝的，據稱七名在加薩邊境站哨的19、20歲女兵被俘。以軍戰爭初期在一次地面行動中救出其中一名女兵，另名女兵在監禁中身亡，其他五名據信仍為人質。

影片長約三分鐘，由許多片段編輯而成。其中一段十幾名武裝分子將女兵綁起來，其中兩人臉上有明顯的血跡，她們試圖與武裝分子交談，有人用英語說「我在巴勒斯坦有朋友」；一名武裝分子用英語大聲叫她們安靜。另個片段中至少四名女兵戴著手銬坐在地上，武裝分子在她們面前跪下祈禱。有名女兵似乎還穿著睡衣，臉上有血跡，一名武裝分子指著她用英語說「妳很漂亮」。哈瑪斯聲明稱該影片經過篡改的片段，無法驗證真實性，否認對婦女人身攻擊。

影片發布兩天後，以軍在加薩北部的賈巴利亞(Jabalia)難民營發現10月7日襲擊中遭俘虜人質的三具遺體，不到一周前軍方也在同處發現另三名人質的遺體。以色列表示，約有100名人質以及至少39名人質的遺體仍被扣押在加薩，目前已找到17名人質的遺體。

哈瑪斯要求以軍完全撤出加薩、保證戰爭結束，才會釋放所有人質，但以色列拒絕這些條件，雙方停火談判本月初陷入僵局。一名美國官員表示，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)24日在巴黎與以色列和卡達官員進行非正式會談，試圖讓人質和停火談判重回正軌。

被哈瑪斯俘擄的以色列女兵家屬，日前向媒體釋出影片，女兵顯然遭到攻擊，臉上及身上都...
被哈瑪斯俘擄的以色列女兵家屬，日前向媒體釋出影片，女兵顯然遭到攻擊，臉上及身上都有血跡。（美聯社）

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