國際法庭令以色列「立即停攻拉法」 無法強制執行但加深以孤立

以色列24日繼續襲擊拉法，不理會國際法庭的停火命令。（路透）

聯合國(United Nations)旗下國際法庭(International Court of Justice，ICJ)24日下令以色列 立即停止對加薩 南部拉法(Rafah)的軍事行動，儘管裁決無法被強制執行，但仍可加劇以色列被國際社會孤立。

荷蘭海牙(Hague)ICJ院長薩拉姆(Nawaf Salam)宣讀裁決書時表示：「以色列必須立即中止在拉法的軍事攻擊，及任何可能為加薩巴勒斯坦 族群生活條件帶來損傷，造成全面和部分實際破壞的行動。」

根據路透報導，由於以色列無法保證拉法居民撤離期間的人身安全，更沒有為流離失所的80萬巴勒斯坦人提供食物、飲水、醫療與公衛設施，因此ICJ要求以國採取有效措施，在一個月內提交報告說明進展，並確保聯合國調查機構與人員能夠進入加薩調查「種族滅絕指控」，以及開放埃及與拉法邊境過境點以提供人道援助。

報導指出，一周前南非出面向ICJ指控以色列違反大屠殺(Holocaust)後國際間遵守的「種族滅絕公約」(Genocide Convention)，經過15名國際法官審議，以13票比2票投票通過這項具有里程碑意義的緊急裁決，只有烏干達與以色列法官反對，白宮方面則表示：「我們對拉法立場始終明確且一致。」

由於ICJ裁決具有約束力，但無法被強制執行，因此巴勒斯坦自治政府主席發言人魯代內赫(Nabil Abu Rudeineh)認為國際社會的努力還不夠；哈瑪斯(Hamas)資深官員納伊姆(Basem Naim)則向路透記者表示：「我們呼籲UN安理會立即將ICJ裁決轉為實際行動，迫使猶太復國主義者執行此命令。」

至於以色列朝野對於ICJ裁決深表憤慨，極右財政部長史莫特里奇(Bezalel Smotrich)表示要求以色列停止戰爭的裁決，以國絕不同意；還有反對派領袖拉皮德(Yair Lapid)也不滿ICJ下令停止戰爭卻罔顧哈瑪斯綁架人質，指控裁決實屬「道德瓦解與道德災難」。