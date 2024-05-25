路透：普亭願和談 條件是承認目前俄烏戰線

路透報導，俄國總統普亭有意休兵，但條件是承認以目前俄國已攻占烏克蘭的國界為前提。（路透）

路透24日引述四位消息人士獨家報導，俄羅斯總統普亭 願藉由談判停火，使俄烏戰爭停戰，而其主張的停戰談判必須承認目前俄烏前線的既成事實。但若基輔和西方世界對此不予回應，普亭也準備繼續打下去。

其中三位知悉普亭隨員對此討論的人士指稱，普亭已向一小群幕僚表達失望。他認為西方在背後企圖阻礙和談，烏克蘭總統澤倫斯基 也排除和談可能性。

一位至今與普亭共事，並知悉克里姆林宮內最高層級談話的俄國 高層消息人士也說，要打多久、普亭都能奉陪，但他也準備好停火、凍結這場戰爭。

路透為撰寫這篇報導，共採訪五位與或曾與普亭共事的政商界高層人士。第五位消息人士並未對在俄烏目前的戰線下凍結戰爭置評。

普亭發言人佩斯科夫則對該報導說，普亭已再三表明，俄國對透過對話達成其目標持開放態度，俄國並不想要這場戰事演變為無止盡的戰爭。烏克蘭外交部及國防部則未置評。

部分西方軍事和政治分析家認為，普亭上周任命經濟學者貝洛索夫為新任防長，是將俄國經濟置於長期戰爭的基礎上，旨在贏得一場曠日持久的衝突。

但前述消息人士說，普亭3月順利連任、5月展開新的六年任期，他寧可運用俄國目前的聲勢，一鼓作氣終結這場戰爭。

其中兩位消息人士據他們對克宮高層對話的了解，普亭覺得自前年俄烏開戰以來所獲的戰果，足以使民眾相信俄國打了勝仗。其中三位消息人士說，普亭理解若在俄烏戰場想取得引人注目的大規模新戰果，將有必要又再對全國役男發布徵兵令。但他並不想，他前年9月首次下令動員後，其民意支持率就下滑。

該報導稱，徵兵令嚇到部分俄國民眾，造成數十萬名役男離境。多份民調亦顯示，普亭支持度下跌幾個百分點。

佩斯科夫則辯稱，俄國沒必要動員，而是改為招募志願役加入俄軍。

澤倫斯基已多次表示，依普亭的條件，實現和平不可行。澤倫斯基矢言收復包括克里米亞半島在內的全部烏克蘭國土。其中一位消息人士預料，在澤倫斯基任內不會達成協議，除非俄國繞過他，與美方達成協議。

另一位消息人士分析，「普亭將（對俄國人民）宣示我們贏了，北約組織攻擊我們，而我們捍衛主權，我們（因俄烏戰爭而）擁有通往克里米亞的陸上走廊，這是貨真價實的」。

普亭也認為，戰爭拖愈久，從戰場返鄉的俄國退伍軍人就對戰後就業及收入感到不滿，可能製造社會緊張。