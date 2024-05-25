五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

美國防長奧斯丁(左)與中國防長董軍(右)下周將在新加坡會晤，可望談及最近的台海緊張情勢。（美聯社）

五角大廈24日宣布，國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）下周將在新加坡 安全論壇「香格里拉對話」期間，會晤中國國防部長董軍。

五角大廈表示，奧斯丁將在香格里拉對話發表演說，並在論壇舉行期間，會晤新加坡等印太區域防長，也會舉行美日韓三方防長會議。本屆香格里拉對話預計自5月31日至6月2日舉行。

中國結束圍台軍演之際 會面受到囑目

由於中國才結束針對台灣的「聯合利劍」圍台軍事演習，使美中防長此際會晤，受到矚目。下周美中防長會晤雖然媒體已多次報導，但國防部均未證實，此際釋出訊息，似有美國自信能管理軍事危機的意味。

奧斯丁4月16日與董軍透過視訊對話；這通電話是美中防長暌違一年半來的對話，也是董軍今年初上台後，首次與奧斯丁對話。

香格里拉對話 美中防長互動重要場合

香格里拉對話是美中防長互動的重要場合，奧斯丁上任以來經歷3位中國國防部長。

2021年因疫情取消當年香格里拉對話。奧斯丁2022年在香格里拉對話與時任防長魏鳳和會談，魏鳳和態度強硬地說，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰，不惜代價；奧斯汀指北京越發具侵略性，會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。

奧斯丁和魏鳳和6月在新加坡談完，8月就發生美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京憤而切斷對美軍事溝通管道。

2023年論壇舉行前，國防部發言人賴德（Patrick Ryder）對本報證實：「就在前一天晚上，中華人民共和國通知美國說，他們拒絕我們5月初所提出的要求，讓奧斯丁部長與中華人民共和國國防部長李尚福本周在新加坡碰面。」

去年6月的香格里拉對話，兩國防長同框卻只握手沒會談；奧斯丁當時說，非常擔心中方不願參與軍事危機管理。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在美國舊金山舉行拜習會，達成恢復軍事對話的共識，自此之後，美中軍方從工作層級、資深官員到高層官員，對話陸續建立。

美國參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）去年底和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通視訊電話。

美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）今年1月在五角大廈會晤中華人民共和國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，展開第17次美中國防政策協調會談。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）本月16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌通視訊電話，討論美中關係、南海等議題，瑞特納重申美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

隨著各種軍事溝通的恢復，美軍印太司令與中方東南戰區司令迄今還沒通上話。