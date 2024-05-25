美援烏武器是否放寬攻擊俄本土？白宮官員辯論

華爾街日報獨家報導，烏克蘭日前使用美國提供的飛彈攻擊克里米亞。美國對於是否允許美製武器攻俄，已展開辯論。（美聯社）

烏克蘭 國防官員指出，烏軍使用美國提供的長程飛彈，23日間擊中位於克里米亞 的一座俄羅斯 軍事設施。烏克蘭為了削弱俄羅斯戰爭機器，近來加大力道展開一連串空襲。

烏軍用美長程飛彈襲擊克里米亞

拜登政府禁止基輔使用美國提供武器攻擊俄羅斯本土，克里米亞因此成為主要攻擊目標。紐約時報22日報導，白宮官員對於是否放寬烏克蘭使用美製武器的限制，展開辯論。

美國今年稍早第一次提供長程陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭，系統大幅增加射程，讓烏軍能夠攻擊的目標數量與重要價值也相對提高。英國、法國去年提供可從戰艦發射的長程巡弋飛彈給烏克蘭，不過數量有限。

飛彈擊中俄國空防部隊通訊中心

俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）

烏克蘭官員說，長程飛彈擊中俄羅斯空防部隊在阿盧什塔(Alushta)的一所通訊中心。根據克里米亞社群媒體報導，阿盧什塔傳出多起爆炸，其中一段影片顯示爆炸規模龐大，至於損害程度為何目前則無法確知。

烏克蘭雖然在北部、東部前線苦苦抵擋俄軍進犯，但陸軍戰術飛彈系統(Army Tactical Missile System，ATACMS)卻讓烏軍有辦法破壞克里米亞的俄軍據點，烏軍基本上鎖定具有高度價值的軍事設施做為攻擊目標，例如防空系統、戰鬥機以及戰艦等。

俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）

華爾街日報分析，長程飛彈攻擊是烏克蘭今年的核心策略，旨在俄烏戰爭持續兩年多之後爭取更多時間以便重建軍力，並且消耗俄軍攻擊能力。

烏軍這次對克里米亞俄軍設施發動攻擊的時間，就在俄軍擴大攻擊而讓北部、東部戰爭前線吃緊之際。俄軍本月稍早從邊境進入哈爾科夫(Kharkiv)之後，迅速掌控數個村莊及沃爾臣斯克(Vovchansk)城市北部，烏軍在當地遲遲沒有進展，俄軍卻一路往東步步進逼，不過今年以來只控制了阿夫迪夫卡(Avdiivka)。

從卡車後座發射的美製陸軍戰術飛彈系統具有高度機動性，發射高度超過英國、法國提供飛彈，俄羅斯飛彈防禦系統較難擊落。美國今年提供的長程陸軍戰術飛彈系統能擊中180哩外的目標。

基輔同時動用本土製造的爆炸無人機攻擊俄羅斯境內的煉油廠及電力基礎建設。無人機承載重量有限，用來對付軍事目標時攻擊效果相對有限。烏克蘭官員說，上個月無人機還是在俄羅斯西南部一座機場對多架俄羅斯飛機帶來損傷。