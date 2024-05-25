我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

美援烏武器是否放寬攻擊俄本土？白宮官員辯論

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報獨家報導，烏克蘭日前使用美國提供的飛彈攻擊克里米亞。美國對於是否允許美製武器攻俄，已展開辯論。（美聯社）
華爾街日報獨家報導，烏克蘭日前使用美國提供的飛彈攻擊克里米亞。美國對於是否允許美製武器攻俄，已展開辯論。（美聯社）

烏克蘭國防官員指出，烏軍使用美國提供的長程飛彈，23日間擊中位於克里米亞的一座俄羅斯軍事設施。烏克蘭為了削弱俄羅斯戰爭機器，近來加大力道展開一連串空襲。

烏軍用美長程飛彈襲擊克里米亞

拜登政府禁止基輔使用美國提供武器攻擊俄羅斯本土，克里米亞因此成為主要攻擊目標。紐約時報22日報導，白宮官員對於是否放寬烏克蘭使用美製武器的限制，展開辯論。

美國今年稍早第一次提供長程陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭，系統大幅增加射程，讓烏軍能夠攻擊的目標數量與重要價值也相對提高。英國、法國去年提供可從戰艦發射的長程巡弋飛彈給烏克蘭，不過數量有限。

飛彈擊中俄國空防部隊通訊中心

俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）
俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）

烏克蘭官員說，長程飛彈擊中俄羅斯空防部隊在阿盧什塔(Alushta)的一所通訊中心。根據克里米亞社群媒體報導，阿盧什塔傳出多起爆炸，其中一段影片顯示爆炸規模龐大，至於損害程度為何目前則無法確知。

烏克蘭雖然在北部、東部前線苦苦抵擋俄軍進犯，但陸軍戰術飛彈系統(Army Tactical Missile System，ATACMS)卻讓烏軍有辦法破壞克里米亞的俄軍據點，烏軍基本上鎖定具有高度價值的軍事設施做為攻擊目標，例如防空系統、戰鬥機以及戰艦等。

俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）
俄國遭烏克蘭擊中的公寓。據報導，烏克蘭已開始使用美製武器攻擊克里米亞。（路透）

華爾街日報分析，長程飛彈攻擊是烏克蘭今年的核心策略，旨在俄烏戰爭持續兩年多之後爭取更多時間以便重建軍力，並且消耗俄軍攻擊能力。

烏軍這次對克里米亞俄軍設施發動攻擊的時間，就在俄軍擴大攻擊而讓北部、東部戰爭前線吃緊之際。俄軍本月稍早從邊境進入哈爾科夫(Kharkiv)之後，迅速掌控數個村莊及沃爾臣斯克(Vovchansk)城市北部，烏軍在當地遲遲沒有進展，俄軍卻一路往東步步進逼，不過今年以來只控制了阿夫迪夫卡(Avdiivka)。

從卡車後座發射的美製陸軍戰術飛彈系統具有高度機動性，發射高度超過英國、法國提供飛彈，俄羅斯飛彈防禦系統較難擊落。美國今年提供的長程陸軍戰術飛彈系統能擊中180哩外的目標。

基輔同時動用本土製造的爆炸無人機攻擊俄羅斯境內的煉油廠及電力基礎建設。無人機承載重量有限，用來對付軍事目標時攻擊效果相對有限。烏克蘭官員說，上個月無人機還是在俄羅斯西南部一座機場對多架俄羅斯飛機帶來損傷。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

國際法庭令以色列「立即停攻拉法」 無法強制執行但加深以孤立

下一則

五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

延伸閱讀

防範俄羅斯 北約6國同意共築「無人機牆」

防範俄羅斯 北約6國同意共築「無人機牆」
歐美將用俄羅斯被凍結的資產 金援烏克蘭

歐美將用俄羅斯被凍結的資產 金援烏克蘭
莫斯科音樂廳恐攻 俄羅斯首度表明伊斯蘭國涉入

莫斯科音樂廳恐攻 俄羅斯首度表明伊斯蘭國涉入
援烏武器送到前俄軍加緊攻勢 烏東村莊二度淪陷

援烏武器送到前俄軍加緊攻勢 烏東村莊二度淪陷

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」