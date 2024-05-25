台海緊張 日沖繩飛彈戒備 美6月環太平洋軍演

日本陸上自衛隊在沖繩縣石垣島部署的愛國者三型飛彈防禦系統。(路透)

中國解放軍 發動對台軍演，台海局勢緊張升高，聯合國秘書長發言人杜雅里克呼籲「有關各方」克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行為，杜雅里克還強調就聯合國的立場，「台灣是中國的一省」。

歐盟 對外事務部強調，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性，歐盟對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，呼籲各方展現克制，避免任何進一步升高兩岸緊張情勢的行為，並以對話方式解決分歧。

日本 防衛大臣木原稔表示，中國解放軍在日本周遭活動頻頻之際，在台灣四周的活動亦漸趨頻繁；盼透過對話和平解決台灣相關問題，日方高度關心並注意中。

另據日本放送協會(NHK)和讀賣新聞等日媒24日報導，日本沖繩縣與那國島及石垣島等地的陸上自衛隊營區內，已將隸屬航空自衛隊的愛國者三型防空飛彈朝向天空，採取戒備狀態。

此外，美軍預定6月初在太平洋地區舉行兩年一度的大規模軍演「勇敢之盾」，日本防衛省24日宣布，自衛隊將首度參與其中部分演習，地點包括自衛隊基地。日媒報導稱，此舉似乎有意強化日美的快速反應機制，以因應日本周邊可能「有事」。

杜雅里克23日在記者會上，就外媒詢問的中國對台軍演事態回應說，「正在密切關注台海局勢的發展，敦促有關各方避免採取可能導致地區緊張局勢升級的行動」。