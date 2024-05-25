中國軍演兩天 82架次解放軍機 闖台海中線

聯合利劍軍演 製表／政治中心

中國解放軍 發動對台軍演，台國防部 24日指出，自當日上午7時至當晚9時40分止，陸續偵獲蘇愷30、轟六及空警500等各型機種，共計62架次出海活動，其中47架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及南部空域，配合27艘解放軍艦艇及海警船執行軍演。

此外，連同前日，總計在「聯合利劍2024Ａ」演習期間，台方共偵獲解放軍戰機111架次，其中逾越海峽中線82架次，中國海軍及海警船，總共53艘次。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

台國防部發布台方拍攝到的解放軍艦艇影像，強調國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，備戰不求戰、應戰不避戰。

台國防部24日中午再度公布海軍基隆級飛彈驅逐艦馬公艦監控解放軍飛彈驅逐艦西安艦、海軍戰術偵搜大隊無人機執行監控作業，以及空軍飛行聯隊及飛彈部隊官兵警戒與海軍機動飛彈車在陸戰隊戒護下，快速機動進入戰術位置的影片。

台空軍前天最先公布相關影片，透過臉書 粉專發布影片，呈現空軍飛行部隊執行戰備任務，其中包括P-3C反潛機23日執行海上監測任務，偵獲解放軍江島級(056)護衛艦、旅洋三(052Ｄ)級飛彈驅逐艦、海警船等。

解放軍東部戰區24日午後也發布當天最新演習畫面顯示。海上部分，中共海軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡與實兵演練，台方海軍「鄭和艦」緊跟在後，相距僅0.6海里(約一公里)。

據解放軍東部戰區消息，24日在閩東某訓練場，火箭炮車已進入到發射戰備，對目標區域進行第一波次模擬火力打擊。

東部戰區指24日演習檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域占控能力。隨後更進一步發布多方向抵近台島和環外島戰巡迴練習模擬動畫，強調軍艦、軍機以「進！圍！鎖！」方式，抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體連動。

根據動畫，解放軍機、軍艦在台灣北部、南部、東部都有現蹤，金門、馬祖、烏坵、東引島周邊則有軍艦出動，動畫更以軍機、軍艦由外而內靠近台灣，同時台島亮起紅色警示燈，展現進逼台灣的情況。

中國國防大學少將教授孟祥青解讀，演習表明解放軍已經具備「全向打擊能力」，台灣東部再也不存在「防打擊死角」，特別是根據示意圖，解放軍海空力量「多方向深度抵近台島戰巡演練」，距離本島海岸線「僅一步之遙」，對台灣軍事防禦空間「擠壓的深度超過以往，前所未有」。