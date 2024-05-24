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中共圍台軍演 英媒：削弱台灣戰力、還會有經濟與外交動作

編譯徐榆涵／綜合報導
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『五二○』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。(歐新社)
中共解放軍23日對台軍演，大陸國台辦稱是「對台灣地區領導人『五二○』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒」。圖為北京街頭的大屏幕在晚間新聞中播放了軍演的新聞。(歐新社)

中共解放軍23日起在台灣周邊軍演，稱是「對台獨分裂勢力」的「有力懲戒」。英國廣播公司(BBC)引述專家說法，指中共長期對台採取「灰色地帶戰術」，目的是逐步削弱台灣戰力，這次演習首次模擬全面攻擊，而不是經濟封鎖。

BBC說，中共解放軍透過向台灣東部派遣海軍和空中巡邏，目的是顯示台灣東部現在也面臨解放軍攻擊，並向美國人表明，任何從東部補給或加強台灣的努力都容易受到解放軍飛彈和海上攻擊。

路透發自台北的報導引述台灣政府高層人士說法，表示對岸舉措都在預料之內，已全盤掌握解放軍動態。路透引述智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲指出，此次軍演雖然僅持續兩天，但由於範圍包括金、馬與台灣周邊水域，規模相較之前稍大。他說，解放軍此舉意在展示有能力掌控台灣周邊海域，並阻止外國部隊干預，演習「透露的政治信號大於軍事」。

英國「金融時報」引述分析家說法指出，解放軍這次演習是警告台灣和美國第一步，接下來可能還會有其他軍事、經濟和外交動作。

「紐約時報」說，儘管賴清德在就職演說中表達和解態度，表明願意與北京會談並恢復兩岸旅遊，但北京對賴表示雙方「互不隸屬」等談話感到憤怒。紐時引述新加坡國立大學教授莊嘉穎說法，北京似乎決意施壓賴，不管他說了什麼或沒說什麼。

有線電視新聞網(CNN)指出，解放軍演習除了向國際傳達訊息，向國內觀眾展示同樣重要。大陸軍方和官方媒體大量宣傳並重點報導這次演習，23日一整天都是受到嚴格控制的大陸社群媒體平台熱門話題。報導引述卡內基國際和平基金會副總裁費根鮑姆指出，這次演習是一種「恐嚇策略」，並非戰爭迫在眉睫的跡象。

解放軍 中共 新加坡

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