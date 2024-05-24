中共圍台軍演 賴清德：向世界展現守護民主台灣的決心

中華民國新任總統賴清德(前中)23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。(中央社)

中共解放軍23日舉行圍台軍演之際，中華民國 新任總統賴清德 當天至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。他致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

賴清德當天下午在國防部 長顧立雄等人陪同下，至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。

賴清德致詞時表示，這是他第一次以中華民國三軍統帥的身分向國軍加油打氣，身為三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。

賴清德說，此時此刻國際社會正高度關注民主台灣，面對外在挑戰與威脅，他們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。

他也說，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，讓國軍獲得更好的照顧；他相信，把國軍照顧好，就是把國家照顧好，「我們一起努力，向世界展現守護民主台灣的決心」。

中華民國新任總統賴清德(中)23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，視導實戰裝備標槍飛彈，也肯定國軍高昂士氣、訓練成果。(中央社)

賴清德表示，他對國軍有信心，也請國人放心，他看見國軍展現高昂的士氣和訓練的成果，以及操作各項裝備的嫻熟，他要給予最高度的肯定；66旅是守護國家安全的重要一環，肩上扛著榮耀和責任，期許大家繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。

針對中共解放軍當天宣布對台軍演的相關問題，顧立雄接受媒體聯訪時表示，國防部本身有成立應變中心，會隨時獲報最新情況，他們會妥適因應。