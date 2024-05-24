我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

中共圍台軍演 賴清德：向世界展現守護民主台灣的決心

台灣新聞組／台北23日電
中華民國新任總統賴清德(前中)23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。(中央社)
中華民國新任總統賴清德(前中)23日下午到桃園市龜山區勗勉「海軍陸戰隊66旅」，肯定官兵堅守崗位，戮力戰備整備的辛勞。(中央社)

中共解放軍23日舉行圍台軍演之際，中華民國新任總統賴清德當天至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。他致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

賴清德當天下午在國防部長顧立雄等人陪同下，至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，並在視導軍方簡介實戰裝備後頒發加菜金。

賴清德致詞時表示，這是他第一次以中華民國三軍統帥的身分向國軍加油打氣，身為三軍統帥，他的責任是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。

賴清德說，此時此刻國際社會正高度關注民主台灣，面對外在挑戰與威脅，他們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。

他也說，他會持續推動國防改革、強化國軍整體戰力，讓國軍獲得更好的照顧；他相信，把國軍照顧好，就是把國家照顧好，「我們一起努力，向世界展現守護民主台灣的決心」。

中華民國新任總統賴清德(中)23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，視導實戰裝備標槍飛...
中華民國新任總統賴清德(中)23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍，視導實戰裝備標槍飛彈，也肯定國軍高昂士氣、訓練成果。(中央社)

賴清德表示，他對國軍有信心，也請國人放心，他看見國軍展現高昂的士氣和訓練的成果，以及操作各項裝備的嫻熟，他要給予最高度的肯定；66旅是守護國家安全的重要一環，肩上扛著榮耀和責任，期許大家繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。

針對中共解放軍當天宣布對台軍演的相關問題，顧立雄接受媒體聯訪時表示，國防部本身有成立應變中心，會隨時獲報最新情況，他們會妥適因應。

賴清德 中華民國 國防部

上一則

美股今年漲12% 半數民眾誤認下跌 悲觀選民恐成拜登連任阻力

下一則

上回拋重話是1996…美定調中軍演「魯莽」 兩岸拉警報

延伸閱讀

綠白委林淑芬、麥玉珍出拳 民眾黨要求為脫序行為道歉

綠白委林淑芬、麥玉珍出拳 民眾黨要求為脫序行為道歉
中國軍演不如2年前 日媒：施壓但不想升高與美緊張

中國軍演不如2年前 日媒：施壓但不想升高與美緊張
中國今晨對台軍演 新總統賴清德視察海陸部隊

中國今晨對台軍演 新總統賴清德視察海陸部隊
評論／經濟是賴清德執政首要之務 須消弭青年不滿

評論／經濟是賴清德執政首要之務 須消弭青年不滿

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
前總統川普（右）終於與妻子梅蘭妮亞同框，17日參加兒子拜倫的高中畢業典禮，梅蘭妮亞刻意將帽沿壓低，從頭到尾只能見到半張臉。（路透）

川普滿臉驕傲出席小兒子高中畢業典禮 罕與梅蘭妮亞同框

2024-05-18 02:24

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒