台防部看解放軍軍演：無「由訓轉戰」跡象

針對解放軍軍演狀況，台灣國防部23日舉行臨時記者會表示，已在第一時間成立應變中心，由參謀總長梅家樹上將召開戰備指導會議，要求國軍在「備戰不求戰，應戰不避戰」的原則下，提出2點重點指示。（中央社）

中方宣布展開圍台軍演，台灣國防部 表示，中方一旦宣布演習消息，其海空兵力即抵近台灣24浬界線，但並無實彈操演，未影響海空航運，也沒有「由訓轉戰」的跡象。

台灣國防部23日表示，到當地時間傍晚18時為止，共偵獲解放軍 軍機49架次，其中超 越海峽中線與其延伸線進入台灣方面應變區空域者，共35架次。偵獲中共海上兵力包括作戰艦16艘、海警船19艘。

台灣國防部23日舉行臨時記者會，情報助理次長黃文啟少將指出，不同於兩年前圍台軍演，解放軍此次公告之演習範圍，並沒有精確的經緯度，僅為示意圖，也沒有公告禁航。

黃文啟說，演習一開始，對方機艦就直接抵近24浬線外，國軍運用空軍、海軍、海巡兵力因應。媒體詢問，解放軍演習有無發射實彈？黃文啟說，現在正逢解放軍例行演訓期，在內陸的地面部隊確實有實彈演習，但在台海空域活動的機艦，並無進行實彈科目；目前解放軍搭配操演的後勤支援，也沒有出現大規模增加準備的異狀，並未發現「由訓轉戰」，突然轉為對台方發動軍事行動的可能跡象。

至於台灣方面的應變模式，作戰計畫次長室聯合作戰處長董冀星少將說，國防部長顧立雄即刻指示成立應變中心，兵力保持常態應處，包含金防部、馬防部在內各部隊，沒有提升等級。