軍演廣播 中艦喊：別為台獨賣命 台艦嗆：破壞台海穩定

解放軍「益陽號」飛彈護衛艦出現台灣彭佳嶼西北海域離。（記者李隆揆／翻攝）

解放軍 東部戰區公告這次軍演動用的武器裝備，包括：殲20、殲16兩款新型戰機，新型52D飛彈驅逐艦、71型船塢登陸艦、東風導彈，以及箱式遠程火箭炮等，央視還「開直播」，報導艦艇開展多維度立體飽和式模擬打擊，數十架戰機編隊抵近台灣周邊戰巡，模擬打擊「敵高價值軍事目標」，加大宣傳用意明顯。

演習過程，雙方船艦都互相喊話驅離。解放軍軍艦官兵對台灣的淮陽艦巡防艦指，「中國台灣937艦，這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉，台獨分裂是對台海和平最大的破壞，你們不要為台獨賣命，以武拒統只有死路一條，如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施，堅決維護台海安全，937艦是否明白？」

透過台灣海巡署提供影片也可看到，海巡艦艇人員廣播「中國大陸548軍艦，這裡是中華民國 海巡署宜蘭艦廣播，你的行動將嚴重破壞台海區域和平穩定及安全，有肇生事端增加危安及誤判風險，請你立即調整航向，如執意進入我24海里鄰接區，我方將採取驅離行動」。

台灣海巡署透過新聞訊息指出，已調派7艦16艇協同國防部 進行監控，目前北部、東部海域都有和中國軍艦及海警船對峙情形，海巡艦艇採併航應對和廣播驅離。

海巡署說，北部海域部分在23日中午12時20分許，北部機動海巡隊宜蘭艦在彭佳嶼西北24浬處，跟中方548號軍艦（「益陽號」飛彈護衛艦）進行併航應對，並對其廣播驅離，之後中船向外轉向；另外，東部海域的2艦2艇也遭遇多艘中國軍艦、海警船，都採同樣對峙狀態。

海巡署表示，針對解放軍東部戰區在台灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，已即時掌握相關資訊和完成海上部署，並協同國防部運用聯合情監偵手段，掌握周邊海域目標動態，持續保持高度警覺、嚴密監控，將以堅定的態度捍衛國家主權及安全。

在解放軍東部戰區宣布對台演習後，中國海警局新聞發言人甘羽隨即宣布，福建海警組織艦艇編隊位烏坵嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練。這是繼金門與馬祖後，中國海警進一步進入台灣管轄的烏坵和東引禁限制水域。

據中國海警局公布的福建海警艦艇編隊執法演練示意圖，福建海警艦艇「14606編隊」預定航線距離烏坵嶼最近的距離僅2.8海里，福建海警艦艇「14607編隊」預定航線距離東引島最近的距離僅3.1海里。台灣海巡署目前調派6艦、25艇應處中國軍艦及海警船，截至23日晚間6時止，共計派遣14艦、1船、61艇次。