中軍演不如2年前 日媒：施壓台 但不升高與美緊張

台灣民眾新竹空軍基地看幻象2000戰機升空。（路透）

日媒分析，解放軍 實施環台演習，是中國對台灣新政權的警告，展現解放軍有能力封鎖台灣與武統台灣。但這次演習不如兩年前時任美國眾院議長裴洛西 訪台時的規模，軍事緊張情勢是否升高還待觀察。

中央社引用朝日新聞報導，解放軍軍演是為了回應賴清德 總統的就職演說。中國政府長期以來認定賴清德是「獨立勢力」，賴清德在就職演說中指出「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接點名中國。中國對此提高對台灣的批評聲量，同時施以軍事壓力。

解放軍此次演習在台灣北部、南部、東部等5大紅區展開，包圍台灣。前日本駐中國武官、笹川和平財團的研究員小原凡司表示，這次部署顯示「中國軍方有對台灣展開海上封鎖的軍事計畫。」

演習地點靠近金門、馬祖、東引島等，包括今年2月發生中國漁船躲避台灣海巡導致船隻翻覆、漁民落海身亡案的區域。小原表示，或許解放軍目的是要顯示他們能夠迅速行動，奪取台灣的離島地區。

這些離島地區，在2022年解放軍因為裴洛西訪台舉行大規模軍演時，並未被列入演習地帶。前自衛艦隊司令官香田洋二表示：「目前看來，演習規模似乎沒有裴洛西訪台時那麼大。這次似乎是為了對台灣的新政權施壓，而不是為了加劇與美國的緊張關係。」