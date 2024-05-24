美印太副司令：中國2023年就已演練登陸台灣關鍵行動

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡。 (取自美軍印太司令部官網)

美軍印太司令部副司令斯卡倫卡(Stephen Sklenka)23日在澳洲 坎培拉發表演說指出，中國解放軍 2023年在台灣海峽舉行軍事演習時，曾經演練登陸台灣的關鍵行動，不過真實攻擊並非即將發生或不可避免。

路透報導，斯卡倫卡在澳洲全國記者俱樂部(National Press Club)的演說中表示，解放軍去年軍演模擬對台灣的海空封鎖、兩棲攻擊以及反干預行動。他說，解放軍持續演練可能對台灣發動軍事侵襲的重要項目。

中國在台灣周邊展開歷時兩天的「懲罰性」軍演以警告「分裂主義行為」，斯卡倫卡發表演說之前的數小時，台灣軍方23日動員部隊。

中國的最新一波軍演出現在賴清德 總統就職三天後。報導指出，斯卡倫卡表示，中國透過軍事演習向台灣持續施壓的手段可以回溯到2022年，以往解放軍鮮少進入台灣防空識別區(air defence identification zone)，但如今儼然已成常態。

斯卡倫卡說，雖然中國國家主席習近平要求中國軍方在2027年之前做好侵台準備的命令必須嚴肅看待，但真實攻擊並不是即將發生或者不可避免。

斯卡倫卡同時表示：「我必須再三強調，印太區域如果發生衝突，後果將非常嚴重。」他表示，無以計數的生命將面臨威脅、數兆規模的全球經濟將受到傷害，過去80年來維持相對和平與穩定的國際秩序將受到衝擊，「這就是為什麼我們必須共同合作以避免衝突的原因」。

幾周前，中國與菲律賓因為南海爭議發生衝突，連帶引發外交糾紛，日本、美國則承諾將加深與菲律賓的安全合作關係。

斯卡倫卡說，中國多次透過船隻騷擾、脅迫鄰國，意圖達到「過度、非法和修正主義」的海域主張，等於是對南海周圍鄰國進行「無差別霸凌」。

斯卡倫卡說，根據美軍紀錄，2021年以來中國在黃海上空出現300次不安全的空中衝突。