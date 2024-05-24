中國圍台軍演 美批魯莽、升高危險 促北京自制

台灣海巡隊拍下台灣的宜蘭艦與中國的益陽艦併排、互相廣播驅離。（記者李隆揆／翻攝）

因應中國宣布對台灣軍演，五角大廈 23日批評中國此舉魯莽(reckless)、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式；國防部與國務院 都強烈要求中國自制，美國也自信現有的軍力部署與行動，足以維持區域的和平穩定，符合美國的國家安全承諾。

美以背景說明方式 回應本報

解放軍 東部戰區於當地時間23日上午7時宣布在台灣及金馬周邊舉行軍事演習，美方在中國公布軍演訊息18小時後，以背景說明方式回應本報詢問。

美高度監控 與台灣緊密協調

中國發動「利劍-2024A」軍事演習，出動機艦將台灣團團圍住。（圖／台灣國防部提供）

國務院發言人表示，美國關切解放軍在台海及台灣周邊舉行軍事演習的報導，正高度監控局勢，並與台灣緊密協調。

五角大廈發言人則進一步說，北京的做法魯莽、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式。

國務院發言人指出，強烈敦促北京克制自身行動，美國重申中華人民共和國不應以台灣民主常態程序的政權交替為藉口，實施挑釁或脅迫作為。

國務院發言人表示，美國自信現在美軍在區域的軍力部署與行動，能確保和平穩定，並符合美國的國家安全承諾。

2022年中國在美國眾院前議長裴洛西訪問台灣之後，發動鎖台軍演。美軍當時的應對是延後洲際飛彈試射計畫，避免局勢升溫，並出動以日本橫須賀基地為母港的航空母艦雷根號及打擊群，部署在西太平洋海域，持續監控局勢。

五角大廈發言人23日回覆本報詢問表示，「我們不討論未來的行動。」

歐盟反對以武力改變台海現狀

歐盟（EU）23日也發表聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台海兩岸現狀的行動。歐盟對外事務部（EEAS）主動以發言人聲明的形式指出，中國軍演提高了海峽兩岸緊張情勢。

中華民國總統賴清德20日才宣誓就職總統，才隔三天，中國解放軍東部戰區即宣布在當地時間23、24日在台灣、金門、馬祖周邊海空域展開「聯合利劍-2024A」海空聯合軍事操演，指這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

此次演習範圍涵蓋台灣周邊水域，並罕見用紅圈將金門、馬祖、烏坵、東引等離島與外島納入，中國海警也首度公開突破到烏坵、東引的禁限制水域內。

解放軍隨後公布演習「示意圖」範圍涵蓋台澎周圍五大區塊，較2022年的圍台軍演更靠近台灣東部的花蓮（佳山基地）、澎湖、台東與高雄外海，且將離外島用「紅圈」畫入。此次演習範圍納入的烏坵與東引為國軍軍事重地，尤其東引有台灣的天弓與雄三飛彈基地以及長程預警雷達。

在中方宣布軍演後不久，賴總統依計畫前往台灣海軍陸戰隊66旅視導，他強調他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全。