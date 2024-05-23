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英相政治豪賭提前大選 兩黨都將打經濟牌

記者顏伶如／綜合報導

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)宣布提前於7月4日舉行國會大選，路透社報導分析，蘇納克率領的保守黨與在野黨工黨都將聚焦經濟議題。

數據顯示英國通膨率已經降至接近2%，蘇納克22日表示，「更加光明的日子」即將來到。不過，可能成為財政大臣韓特(Jeremy Hunt)繼任者的工黨影子財相李維茲(Rachel Reeves)則說，選民迄今仍然承受財務壓力。

工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)將政黨路線轉向政治中間之後，兩黨經濟政策許多項目看起來相差不大。

稅務方面，由於疫情期間公共支出大幅增加，2022年能源價格飆漲，如今英國稅務負擔沉重創下二戰以來之最。蘇納克強調與工黨政策不同，希望從長遠角度取消勞工的所有社安金稅負。

工黨則批評蘇納克的計畫不切實際，承諾不會提高所得稅稅率或公司營收的企業稅稅率。工黨打算對私立學校費用徵收加值稅，對於沒有居住在英國本地的海外居民海外收入徵稅。

路透分析，由於兩黨都不願大規模加稅，引發質疑究竟如何改善公共服務及修補公共財政。

支出方面，工黨承諾改善公共服務，停止基礎建設與其他經濟成長項目的投資不足問題。

工黨希望2030年前達到能源系統除碳，比保守黨目標提前5年。蘇納克去年延後燃油車銷售禁令的推出，但表示依然希望在2050年達到淨零排放(net zero emissions)。

蘇納克改善英國與歐盟之間的關係，但脫歐依然讓英國經濟受到拖累。歐盟進口食物檢查新制可能對生意帶來衝擊。

施凱爾承諾2025年起改善英國與歐盟之間的關係，屆時英國與歐盟的夥伴關係將接受檢討。但他也說，不會讓英國回到歐盟的單一市場或關稅同盟當中。

住屋興建與規畫方面，2019年選前，保守黨承諾到了2020年代中期每年要在英國蓋30萬棟新屋，但去年興建不到25萬棟。

歐盟 疫情 投資

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