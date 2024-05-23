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以色列譴責西班牙等3國「頒金牌給哈瑪斯」 扣留巴勒斯坦資金

編譯盧炯燊／綜合報導
以色列怒批歐洲三國承認巴勒斯坦的舉動有如頒給哈瑪斯金牌。圖為以色列總理內唐亞胡。（美聯社）
以色列怒批歐洲三國承認巴勒斯坦的舉動有如頒給哈瑪斯金牌。圖為以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

西班牙、挪威及愛爾蘭在宣布承認巴勒斯坦國後，以色列作出回應，不會向巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)轉移所急需的資金，同時譴責歐洲這三國的決定等於向哈瑪斯恐怖分子「頒發金牌」。

以色列扣留應付予巴勒斯坦自治政府資金的做法，勢必加劇巴勒斯坦自治政府的財政危機，白宮已表示反對。

以色列極右派領袖，反對巴勒斯坦建國的財長斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)22日發聲明，說已通知總理內唐亞胡，不會再向巴勒斯坦自治政府轉交在西岸所收得的稅收。

莫特里奇的辦公室明確表示，這個決定是對西班牙、挪威及愛爾蘭承認巴勒斯坦國的回應，又指巴勒斯坦領導層推動立國也要負起責任。內唐亞胡辦公室拒絕對有關決定置評。

白宮譴責以色列的舉動，但沒有威脅採取行動回應。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)認為，「這在戰略上是錯誤的，因為扣留資金會破壞西岸的穩定，破壞了巴勒斯坦人民尋求安全和繁榮的努力，不符以色列的利益。」

另方面，以色列外長卡茲(Israel Katz)指責這歐洲三國「決定授予哈瑪斯恐怖分子金牌」後，22日召見三國駐以大使作出嚴厲斥責，同時召回駐上述三國的大使返國磋商。

根據以巴協議，以色列代表巴勒斯坦自治政府徵收關稅和進口稅然後轉交巴方，這些收入成為巴勒斯坦預算的大部分，在國際援助持續減少下，這些資金對巴方尤其重要。西方外交人士警告，現在資金無法到位，西岸局勢將進一步動盪。

巴勒斯坦自治政府傳統上會將部分稅收資金支付給加薩，加薩戰爭爆發後，斯莫特里奇聲言會扣留這部分資金。巴勒斯坦政府提出抗議後，雙方同意由挪威託管部分收入，現在挪威決定承認巴勒斯坦國，也就使以色列「不放水」。

巴方官員表示，斯莫特里奇在宣布不會轉移所需資金之前，早已推遲轉付最新一筆資金。

巴勒斯坦 以色列 白宮

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