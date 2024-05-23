中國連兩天對台軍演 範圍涵蓋台灣金馬周邊

解放軍東部戰區宣布海陸空軍事演習範圍，將台灣圍住。（圖／取自央視）

繼連日透過中國官媒體密集「文攻」之後，北京再對台灣發動「武嚇」。中共解放軍 東部戰區新聞發言人李熹當地時間23日7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。範圍幾乎涵蓋台灣金馬周邊地區。

解放軍指懲戒台獨 對外部勢力嚴重警告

解放軍東部戰區指出，此次軍演重點為演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自共軍海軍「人民海軍」公眾號）

李熹稱，「這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

根據中國人民解放軍東部戰區公告，此次「聯合利劍－2024A」軍演自5月23日7時45分開始，範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

針對中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，台灣國防部表示，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，表達遺憾，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國 主權。

台灣國防部指出，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

台：全體官兵嚴陣以待 備戰不求戰

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

美國至截稿為止尚未對此中國的演習發表回應，但根據美國第七艦隊在網站發布的動態，第七艦隊正與荷蘭在南海舉行聯合演習。

中華民國總統賴清德20日就職，發表就職演說，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，強調維護國家主權。

中方首日由中共中央外事辦主任兼外長王毅回應，重申「一個中個」原則，指台獨必定失敗，尚未特別升溫；但隔日中國官媒則開始展開密集攻擊。

21日中華民國邦交國梵諦岡，再釋出將在中國設立常設機構的訊息，更引發台梵邦交生變的聯想。

美國國務院先前對賴清德的就職演說表示「歡迎」。