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美8月起對中國加徵關稅 戴琪理直氣壯：中偷竊美智慧財產

編譯潘勛／綜合報導
美中汽車關稅戰開打，相互課以高額關稅。(美聯社)
美中汽車關稅戰開打，相互課以高額關稅。(美聯社)

美國貿易代表辦公室22日宣布，針對一系列中國進口產品，包括電動車及其電池、電腦晶片、醫用商品大幅加收關稅，生效日自8月1日起。貿易代表戴琪表示加徵關稅理直氣壯，原因在中國偷竊美國智慧財產，但戴琪建議讓中方數百門類的工業工具機減免關稅，包括產製太陽能的設備。

中國駐華府大使館表示，中方政府將採一切必要措施，捍衛中國權利及利益；美方調升關稅不僅打斷中美正常經貿合作，還嚴重推高進口商品成本，致使美國公司、消費者出現更大損失，消費者要付更多錢。

路透報導，拜登總統維持其前任川普所設下的對中商品關稅，此外對其他一些還大加碼，例如中國電動車進口稅增四倍到100%，半導體加稅一倍到50%。

德國大眾汽車ID.X參加去年上海國際車展。(路透)
德國大眾汽車ID.X參加去年上海國際車展。(路透)

貿易代表辦公室在聯邦公報表示，新的30日公評窗口期將在6月28日截止；辦公室將聽取研議加徵的關稅對國家經濟、消費者影響的評語，還有提議的加徵醫用口罩、手套25%關稅、注射針筒50%關稅，是否應該更高。

美國2023年進口的中國醫用口罩、手套及注射針筒將近6億4000萬元；新關稅實施後勢必受到影響。

貿易代表辦公室的告示，另對大約387門類受影響商品制定特定關稅額，以及實施日期。2025、2026年針對實施的關稅，都由那兩年的1月1日起實施。

中國進口商品被加徵關稅者，包括「中方鎖定想主宰的產品，或者美國最近投資額大增的生產領域」。

華府投資數千億美元的潔淨能源稅補貼，想發展美國電動車、大陽能及其他新產業，另聲稱中國由國家帶動、這些領域的過剩產能，危及美方公司的生存。關稅的用意在保護美國就業機會，不受廉價中國進口泛濫所傷害。

白宮表示，新加徵的關稅影響的中國進口商品目前總額180億元，包括鋼鋁製品、半導體、電動車、關鍵礦物質、太陽能源板及起重機。電動車關稅政治意義大於實質，原因在美國進口的中方電動車，因為之前的關稅設限，數量本就很少。

兩大針對中國商類別2023年進口總額132億元，最重要是鋰電池。非車用鋰電池進口額為109億元，加徵25%關稅自2026年開始。這類商品成長迅速，目前是美國由中國進口的第三大商品，僅次於智慧手機及個人電腦。美國2023年由中國進口4270億元的商品，對其出口則為1480億元。這項貿易斷層持續了數十年，華府對此命題愈來愈敏感。

關稅 電動車 華府

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