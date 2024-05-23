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反制歐美 中國擬上調進口車關稅至25％

記者陳宥菘／綜合報導
中國擬調高自歐美進口大排氣量汽車的關稅，作為報復。圖為德國賓士汽車。（歐新社）
中國擬調高自歐美進口大排氣量汽車的關稅，作為報復。圖為德國賓士汽車。（歐新社）

面對歐美相繼封殺中國電動車，北京也計畫反制，雙方貿易戰或進一步升級。歐盟中國商會（CCCEU）引述內部消息人士說，中國考慮對配有大排氣量引擎進口汽車的關稅提高至25%，並指這項行動主要考慮到近期事態發展，包括美國預定自8月1日起將中國電動車關稅調高至100%，及歐盟準備在中國電動汽車的反補貼調查中採取初步措施。

歐盟中國商會21日晚間在社群平台Ｘ發布聲明，內容提到中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌接受中國官媒環球時報訪問時，給予上述調高進口汽車關稅的建議。

劉斌解釋，世界貿易組織（WTO）規則允許對引擎排氣量大於2.5升的進口汽油轎車和休旅車(SUV)徵收最高25%的關稅，並強調這項調整建議體現了中國追求實現「雙碳」目標和加快綠色發展的決心，「與某些國家和地區採取的保護主義措施有著本質區別」。

中國擬對歐美生產的大排氣量汽車提高進口關稅到25%，因中國進口歐美汽車比率很高，...
中國擬對歐美生產的大排氣量汽車提高進口關稅到25%，因中國進口歐美汽車比率很高，對歐美汽車業將產生衝擊。圖為在凱迪拉克汽車在北京的發表會。（中新社）

據報導，中國2023年進口了25萬輛引擎排氣量大於2.5升的汽車，約占所有進口汽車的32%；進口大排氣量引擎汽車也占中國大排氣量引擎汽車消費量的80%。報導指出，中國網路媒體觀察者網指出，如果關稅稅率提高，將對從美歐進口的汽車產生重大影響。

這項聲明發出之際，恰逢北京與西方大國的貿易關係陷入緊張。拜登政府已準備自8月1日開始對多項中國輸美產品加徵高額關稅，對中國的電動車將課徵100%的關稅。本周二，訪問德國的美國財長葉倫在一場會議更敦促歐盟和美國透過「統一的戰略方式」對中國「產能過剩」作出回應，保護大西洋兩岸製造商的生存。

媒體報導，歐盟委員會主席范德賴恩21日表示，歐盟不會追隨美國對中國加徵「一攬子關稅」，而將採取不同做法，要「量身定製」對中國關稅。她預計，歐盟於去年9月啟動並將於6月5日結束的中國電動車反補貼調查，將得出「過度生產補貼」的結論，但暗示最終徵收的關稅將低於美國祭出的100%關稅。

關稅 歐盟 電動車

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