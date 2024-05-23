連3天反制 中國制裁12美軍工企業、10高管

北京以涉台因素對美國發動反制，21一口氣公布制裁洛克希德馬丁等12家美國軍工企業。圖為台灣軍購，由洛克希德馬丁打造的F-16V。(取材自取自洛克希德馬丁公司網站)

台總統賴清德 520上台以來，美中台情勢似愈發升溫。北京一連三天以涉台因素對美國發動反制措施。繼將四家美國軍工企業列入「不可靠實體清單」、宣布制裁美國前國會議員蓋拉格後，北京22日一口氣公布制裁12家美國軍工企業與10名高管。

對於外界關切，隨著賴清德就職，台海局勢愈發敏感；五角大廈 發言人賴德21日敦促中方別藉機升級情勢，美國副國務卿坎伯與義大利官員磋商印太事務，強調維持台海與南海和平穩定是推動自由印太區域的美義共同優先要務。

針對賴清德就職演說，中方連日疾言批評，也針對美國務卿布林肯 發表聲明祝賀賴清德就任台灣總統一事向美方抗議。

中方國台辦發言人陳斌華強調，「對民進黨當局勾連外部勢力進行謀獨挑釁，我們必須反制，必須懲戒」。520以來，北京累計已依「國家安全法」、「對外貿易法」與「反外國制裁法」，制裁美國12家軍工企業與11人。

中國外交部22日宣布，由於美國以涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，同時美國持續向台灣出售武器，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整」。據此對12家美國軍工企業與10名高管「採取反制措施」。

12家被制裁的企業包含洛克希德馬丁導彈與火控公司、洛克希德馬丁航空公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力資訊技術公司、通用動力任務系統公司、海岸間電子公司、系統研究與模擬公司、鐵山解決方案公司、應用技術集團、阿克西恩特公司。

至於10名高管則是諾斯洛普格魯曼董事長沃登、全球營運副總裁布朗伯格、戰略威懾系統副總裁大衛斯、副總裁鐘斯、奧布萊恩與羅德；通用動力公司副總裁蓋曾、技術部門執行副總裁艾肯、高級副總裁吉格蘭、副總裁布萊迪。

針對賴清德就職後局勢升級的風險，五角大廈發言人賴德表示，美國已敦促中方別以台灣選舉為藉口來升高局勢。賴德表示，美國將持續致力於對中溝通管道暢通，以避免可能的誤判或風險；此外，美國也會持續依據台灣關係法，確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

布林肯21日在參院外交委員會聽證會表示，美國聯合世界上其他國家，一起為維持台海和平穩定挺身而出，確保北京不採取任何片面改變現狀的行動；在美國的努力下，北京從一個又一個的國家口中聽到這項訊息。

眾院外交委員會主席麥考爾，21晚間在雙橡園參加慶祝賴清德總統與副總統蕭美琴就職酒會表示，他月底將與國會議員訪團一道訪問台灣，傳達恭賀。

在賴清德總統就職當天6時至21日上午6時，中華民國國防部掌握，解放軍派遣八艘次船艦，持續在台海周邊活動，且沒有解放軍機逾越台海中線滋擾；台國防部表示，台灣持續嚴密監控及應處。