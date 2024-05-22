我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

太空成軍事競技場？跟美衛星在同軌道 五角大廈：俄恐發射反衛星武器

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯聯合2.1B號運載火箭2022年9月自位於哈薩克的拜科努爾太空發射場發射升空。俄羅斯17日用同型火箭，將一顆美方認為是反衛星武器的衛星送入軌道。資料照片。（美聯社）
俄羅斯聯合2.1B號運載火箭2022年9月自位於哈薩克的拜科努爾太空發射場發射升空。俄羅斯17日用同型火箭，將一顆美方認為是反衛星武器的衛星送入軌道。資料照片。（美聯社）

美國表示，俄羅斯上周發射了一顆衛星，美方認為該衛星可能具備攻擊其他衛星的能力。

BBC報導，美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）21日晚間表示，「俄羅斯將一顆衛星發射進入近地軌道，我方評估有可能是一個太空反制武器」。

萊德表示，五角大廈相信該俄方衛星「能夠攻擊近地軌道上的其他衛星」。他說，「俄羅斯將這個新型太空反制武器，部署到跟一個美國政府衛星相同的軌道。評估進一步表明，該衛星特徵形似之前在2019至2022年部署的太空反制酬載」。

萊德指出，華府將繼續監控狀況，必須隨時準備保護自身利益。他說，「我們有責任隨時準備保護與保衛該領域、太空領域，並確保持續和無間斷支援聯合協同部隊」。

俄方尚未就此事發表評論，但俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃同一天稍早宣稱，美國正尋求將太空變成「軍事對抗競技場」。

美國太空司令部發言人另外告訴路透，這顆衛星名為「Cosmos 2576」，16日從莫斯科以北約800公里的普列塞茨克太空發射場升空，「可能是一種太空反制武器，推測能夠攻擊其他近地軌道的衛星」。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明表示，17日的發射任務是「基於俄羅斯聯邦國防部的利益」。雙方通報發射日期有異，可能的原因是莫斯科時區比格林威治標準時間快3個小時。太空分析師表示，「Cosmos 2576」似乎跟美方「USA 314」位於相同軌道，但美俄雙方均未提供進一步細節。

太空 俄羅斯 國防部

上一則

傳記片「誰是接班人」坎城首映 川營喊告：純屬虛構

延伸閱讀

俄羅斯在烏克蘭周邊「戰術核武」演習 回應西方挑釁

俄羅斯在烏克蘭周邊「戰術核武」演習 回應西方挑釁
遲到62年 非裔90歲前空軍德懷特隨藍源登太空

遲到62年 非裔90歲前空軍德懷特隨藍源登太空
貝佐斯的藍源載客上太空 快91歲的他成為太空人：我欣喜若狂

貝佐斯的藍源載客上太空 快91歲的他成為太空人：我欣喜若狂
星戰計畫2.0 美亟欲擴充太空戰力應對俄中威脅

星戰計畫2.0 美亟欲擴充太空戰力應對俄中威脅

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
斯洛伐克總理費科15日傳遭槍擊，事後現場一人被逮捕。路透

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

2024-05-15 13:01
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」