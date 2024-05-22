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布林肯：聯合全球確保北京維持現狀 國防部促中方勿升級情勢

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯21日在國會作證指出，美國將聯合世界其他國家共同防止中國改變現狀，維護台海和平。（歐新社）
國務卿布林肯21日在國會作證指出，美國將聯合世界其他國家共同防止中國改變現狀，維護台海和平。（歐新社）

國務卿布林肯（Antony Blinken）21日在聯邦參議院外交委員會聽證會表示，美國聯合世界上其他國家，一起為維持台海和平穩定挺身而出，確保北京不採取任何片面改變現狀的行動；在美國的努力下，北京從一個又一個的國家口中聽到這項訊息。

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）與義大利磋商印太事務，強調維持台海與南海和平穩定是推動自由印太區域的美義共同優先要務。

國務院發言人轉述副國務卿坎伯與義大利外交部秘書長瓜瑞格里亞（Riccardo Guariglia）共同主持的會議，美義討論推動自由開放印太區域的優先要務，包含維持南海與台海的和平穩定，監督中華人民共和國拿軍民兩用物資援助俄羅斯攻打烏克蘭，共同努力解決緬甸正在惡化的危機，在印太區域海上及安全合作，區域潔淨能源行動，以及氣候變遷。

外界關切，隨著賴清德總統就職，台海局勢越發敏感；五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）21日敦促中方別藉機升級情勢，美義高層官員也磋商印太事務，強調維持台海與南海和平穩定是推動自由印太區域的共同優先要務。

在賴總統就職當天6時至21日上午6時，台灣國防部掌握，解放軍派遣8艘次船艦，持續在台海周邊活動，且沒有共機逾越台海中線滋擾；國防部表示，台灣持續嚴密監控及應處。

被問到賴清德就職後局勢升級的風險，賴德表示，美國已敦促中方別以台灣選舉為藉口來升高局勢，此外，美方也多次指出，中方在海上活動增加（包括南海在內）作為施壓的手段，美國持續關注此事，且直接向中方官員提出這些關切。

賴德表示，美國將持續致力於對中溝通管道暢通，以避免可能的誤判或風險；此外，美國也會持續依據台灣關係法，確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

國務卿布林肯在國會作證時，現場有不少挺巴群眾抗議。（歐新社）
國務卿布林肯在國會作證時，現場有不少挺巴群眾抗議。（歐新社）

國務卿 義大利 賴清德

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