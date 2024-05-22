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馬英九批「新兩國論」： 兩岸立刻面臨不可測風險

記者林宸誼、謝守真／台北報導
前總統馬英九指出，賴清德總統520就職演說是「新兩國論」，將讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。(記者林宸誼／攝影)
前總統馬英九指出，賴清德總統520就職演說是「新兩國論」，將讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。(記者林宸誼／攝影)

針對台灣新任總統賴清德就職演說的兩岸論述，前總統馬英九評論指出，賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台獨工作者」的中華民國總統，就職演說更表明「台灣也是國家名稱」與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。

馬英九指出，在2008至2016年他執政期間，兩岸共同創造了和平穩定的台海局勢，不僅兩岸人民受惠，更受到國際社會普遍的讚揚與支持，是兩岸關係發展的重大里程碑。

馬英九表示，根據中華民國憲法的兩岸定位，兩岸雙方不是兩個國家，絕非互不隸屬，也不會走向台灣獨立，這是台海和平的重要保證，也是兩岸可以用對等、尊嚴方式彼此協商的關鍵。兩岸一切紛爭的解方，都必須回到中華民國憲法尋找答案。依據中華民國憲法增修條文，兩岸在國家統一前，大陸地區與台灣地區之間是一種特殊關係，絕對不是兩個國家。唯有堅持中華民國憲法中的兩岸定位，才能讓兩岸免於戰火。

行政院前院長陳冲也在座談會上表示，他本希望賴總統的演說能夠促進兩岸融合，但現在看來完全相反。他提醒，目前兩岸都切忌情緒太激動，「歪風惡浪」對兩岸關係並不好。淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山指出，賴總統「去中國化」意圖非常清楚，預期賴未來將會從民族、文化跟中國大陸一步步脫鉤，軍事上則對美國更加依賴。

淡江大學兩岸中心主任張五岳表示，北京對於賴上任後沒有期待幻想，未來對台政策將持續「軟硬兩手」，他建議賴政府釋出善意，拿回主動權，例如6月後是否開放團客赴陸等等。

大陸重批賴總統就職談話，為兩岸關係再次投下變數，第一個受衝擊的可能是目前兩岸唯一官方對話平台「台北、上海雙城論壇」，藍營人士直言「難免會有影響」，影響多大仍待觀察。

中華民國 馬英九 賴清德

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