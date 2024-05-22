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年初曾訪台…「反中鷹派」蓋拉格遭中國制裁 指干涉內政

記者陳湘瑾／綜合報導
中國外交部宣布制裁美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。圖為蓋拉格今年2月率團訪台，拜會總統府。(中央社)
中國外交部宣布制裁美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。圖為蓋拉格今年2月率團訪台，拜會總統府。(中央社)

中國外交部21日宣布，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」前主席蓋拉格（Mike Gallagher）因近年來干涉中國內政、侵犯中方利益的言行，即日起對其採取不准入境、凍結在中國財產等反制措施。蓋拉格被外界視為美國「反中鷹派」代表人物，已於4月離任。

根據中國外交部公告，因蓋拉格近年頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行，依中國反外國制裁法對其採取反制措施。措施包括：凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蓋拉格在眾議員任內以對北京採取鷹派立場出名，2023年擔任眾院「中國問題特別委員會」主席，該委員會負責評估調查中國對美國在軍事、經濟和技術挑戰等面向是否影響美國國安。

蓋拉格在今年初率領跨黨派議員訪問台灣，提到台灣一次次向世界展示如何抵禦中共霸凌，美國與台灣站在一起，透過深化美台領袖互動與經濟關係，強化台灣海峽的和平與穩定。蓋拉格還推動眾議院通過法案，要求社群媒體TikTok中國母公司「字節跳動」出售其股份。

中國外交部宣布制裁美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。圖...
中國外交部宣布制裁美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」前主席蓋拉格。圖為蓋拉格(中)今年2月率團訪台，拜會總統府，與時為副總統的賴清德(右)交談。(中央社)

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