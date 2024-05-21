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外媒評賴清德就職演說：揮拳點到為止

編譯茅毅／綜合報導
賴清德總統20日發表就職演說。(記者林伯東／攝影)
賴清德總統20日發表就職演說。(記者林伯東／攝影)

對於賴清德總統就職，美、英、日及南韓媒體均關注報導，尤其聚焦賴總統就職演說的兩岸關係部分。華爾街日報(WSJ)報導標題為「台灣新總統試圖對中國揮拳，但點到為止」。

該報導說，該演說稱台灣在賴清德領導下，將成為世界和平的舵手，這反映出在美中緊張的支點上，賴的微妙地位。該報導也說，由於北京和華府皆仔細聆聽該演說內容，賴提出台灣對於與中國交往持開放態度。

華盛頓郵報引述華府智庫史汀生中心主任孫韻報導，無論是否屬實，有看法認為，比起前總統蔡英文的政策，賴的政策恐較為挑釁。

紐約時報引述美國在台協會(AIT)前處長酈英傑報導，他提醒，中國官員不會忘記賴2017年自詡為務實的台獨工作者，「北京什麼都記得，而且非常不信任他」，北京「將在未來幾年繼續考驗他」。紐時說，全球緊張和一個有敵意的鄰居正等著賴。

美聯社19日引述台灣政治大學助理教授南樂(Lev Nachman)報導，蔡英文致力強化台美關係，賴將以此為基礎再接再厲，但賴在外交政策上最大的不確定性可能來自華府；若美國前總統川普明年重返白宮，可能打破蔡在台北與華府和北京關係間取得的平衡。

路透以「台灣新總統呼籲中國停止威脅」為題，平實報導賴清德的就職演說，但在分析稿指出賴清德的「兩岸論述硬氣中有善意」，尋求兩岸關係穩定，又堅持兩岸互不隸屬，「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」。

彭博資訊以「台灣新總統呼籲中國終結戰爭威脅」為題指出，賴清德重申維持兩岸現狀，但認為應對等協商。賴清德避開「海峽兩岸」敏感字眼，美國應能感到滿意或鬆一口氣，雖然北京不太可能滿意，但應該略為能夠接受，因為有一些善意。

英國金融時報(FT)以「台灣新總統呼籲中國終止威脅與恫嚇」為題報導指出，賴清德援引前總統蔡英文的許多措辭，尋求降低美國的疑慮，承諾新政府將「不卑不亢，維持現狀」，並且秉持蔡英文的「四個堅持」。

日經新聞以「賴清德就職演說敦促中國接受台灣存在的事實」指出，賴清德細說他對主權的看法，並向中國大陸與親中政黨傳遞訊息，包括兩岸「互不隸屬」，「任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

賴清德在就職演說中明確表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。(路透)
賴清德在就職演說中明確表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。(路透)

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