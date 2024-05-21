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蔡不挑釁時代已過去 賴清德直球對決兩岸關係

記者 郭崇倫
中華民國第16任總統賴清德，在總統府宣誓就職。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)
中華民國第16任總統賴清德，在總統府宣誓就職。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)

賴清德總統的就職演說，原本大家都覺得應該調子會放軟，一是因為有美國把關，不可能硬到哪裡去，二是賴言必稱蔡英文路線，在主觀上應該不會背離太遠，三則是五二○前國安相關人士透露給媒體的，都是「兩岸和平共榮」或是「不卑不亢維持現狀」。

但演講結束後，大家恍然大悟，過去謹慎不挑釁的蔡英文時代已經過去，未來的賴清德時代，似將把台灣這艘船駛入驚濤駭浪之中。

對於北京以及關心兩岸關係的人，最注意的就是，賴的演說中如何描述大陸與台灣的關係：究竟是如北京所期待的兩岸同屬一中，甚至他能用某一模糊的字眼，扮演「台灣尼克森」的角色，開創兩岸的新局。

但是賴清德快人快語，直球對決，在演講的最後，宣示：「有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

這個新的提法，是承接演講一開頭「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」而來，台灣既然已經民主國家，中華民國主權屬於國民全體，「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

這個陳述讓北京跳腳，不僅沒有重複習近平最近曾經講過「通關密語」，沒有蔡英文八年前的「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」，讓北京也找不到台階下；國台辦發言人表示，這「充分暴露了其台獨工作者的本性」，前亞太助卿、亞洲學會的羅素預測，北京將「負面回應」，廈門大學的張文生也表示，政治對抗將是未來四年的主調。

賴清德如此高調強硬，當然與他本人信念有關，但更重要的是政治權力考量。賴清德的任期有四年保障，但考驗其實馬上就到，2026年地方縣市長選舉，將是檢驗賴執政的首道關卡，如果選輸，會被迫辭去黨主席，權力將被削減，如此一來，將重蹈2018年蔡英文的覆轍，雖然目前他把可能的威脅者，都已放在就近看管的位子上：林佳龍外交部長、鄭文燦海基會董事長，但是不能排除有政治野心的人，毅然決然出來挑戰。

黨內提名若不順利，將對他2028年的總統連任構成障礙，他在2028年不僅要贏，而且要贏的多，不只超過四成選票，國會席次目標單獨過半，或至少要成為最大黨。

政治日程既已排定，現在賴清德只有一年多的機會之窗可以讓法案通過，讓人民有感，偏偏現在立法院民進黨又是少數，他的心情可說如熱鍋上的螞蟻。

賴清德此刻的政治考慮就是鋌而走險、政治豪賭，就像陳水扁2002年「一邊一國」的陳述一樣，認為拉高兩岸張力，可以吸引到獨派選民，他的大陸政策甚至沒有陳水扁「四不一沒有」陳述的緩衝空間，直接走上對決的路。

無論是蔡英文覆轍，或是陳水扁先例，對賴清德的教訓是，權力的取得與鞏固才是最優先的，這是他就職演說如此強硬的背後原因。

賴清德總統(前左)5月20日宣誓就職後，送別卸任總統蔡英文(坐在車內)。(圖／台...
賴清德總統(前左)5月20日宣誓就職後，送別卸任總統蔡英文(坐在車內)。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)

中華民國 賴清德 蔡英文

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