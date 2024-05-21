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學者：賴清德兩岸論述 較蔡英文嚴重倒退

記者陳政錄／台北報導
賴清德20日宣誓就任中華民國第16任總統，中國學者認為未來兩岸會是「雞同鴨講」，沒有談判的政治基礎。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
賴清德20日宣誓就任中華民國第16任總統，中國學者認為未來兩岸會是「雞同鴨講」，沒有談判的政治基礎。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

賴清德總統20日就職演說未提兩岸人民關係條例，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，台灣的淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山坦言，這是較2016年前總統蔡英文就職時講話的「嚴重倒退」，甚至若隱若現其「務實台獨工作者」的影子。

趙春山分析，當時蔡英文提到兩岸人民關係條例，這次賴不僅不提，論述上也沒有體現中華民國憲法的「一中」，反而若隱若現的展現出他「務實台獨工作者」的影子，這將使得將來兩岸連官方複委託的事務性接觸都很困難，例如台旅會、海旅會，和紅十字會，以及海基會、海協會等。

趙春山舉例，就觀光旅遊重啟，賴清德強調雙邊對等，但這一定涉及公權力行使，而兩岸當年之所以擱置爭議，就是因為1992年香港會談後，產生「一中各表」的「共識」。

至於賴此次發言，是否衝擊未來的兩岸關係，趙春山認為，北京透過「軟硬兩手」持續對台施壓是必然的，但不會到軍事衝突的地步，因為中美之間存在管控風險的控制，尤其下半年美國總統大選將登場，各方應不會輕舉妄動。

政大東亞所名譽教授邱坤玄則說，兩岸定位問題仍沒有解決，未來也不會有官方的溝通管道，賴總統講了中華民國、中華民國台灣等多元表述，和依據中華民國憲法等，但在談到「有中華民國國籍者，為中華民國國民」的論述時，是以國籍法，並未見中華民國憲法的「一中」內涵，賴也沒有回答兩岸關係的定位問題，甚至說了兩岸「互不隸屬」。

在此之下，邱坤玄認為，儘管賴清德談到重啟觀光，和中生來台等，與上月「馬習會」時，中方就旅行釋出的善意相呼應，讓人可以期待有比較正面的發展，但預計在兩岸仍缺乏中方所謂對話的「政治性基礎」下，未來不會有官方的溝通管道，所以總體而言，「問題沒有解決」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，兩岸關係未來比較值得關注的部分是在交流面。這包括兩部分，一是可操之在我的。預期賴總統一定會在近期內立刻宣布，恢復6月1日台灣旅行社可以組團赴中國；預期賴總統也會針對兩岸專業人士交流逐步開放，恢復疫前兩岸交流狀況。

賴清德總統建議兩岸可由開放旅遊和學士生著手，但學者認為雙方沒有政治基礎，未來並不...
賴清德總統建議兩岸可由開放旅遊和學士生著手，但學者認為雙方沒有政治基礎，未來並不樂觀。（記者陳政錄／攝影）

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