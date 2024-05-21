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批賴清德「謀獨」王毅：台海現狀最危險改變

記者廖士鋒、黃雅慧／北京—上海連線報導
中共外事辦主任兼外長王毅回應台灣新任總統就職，指必須遵循一中原則，台獨是台海最危險的改變。（路透）
中共外事辦主任兼外長王毅回應台灣新任總統就職，指必須遵循一中原則，台獨是台海最危險的改變。（路透）

針對賴清德總統就職演說兩岸論述，中國國台辦發言人陳斌華批評稱，頑固堅持「台獨」，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨、以武謀獨」，釋放謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露「台獨工作者」本性。身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的中央外辦主任王毅20日特別就賴清德演說回應，強調一個中國原則是維護台海和平定海神針，「台獨」分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

王毅回應賴清德就職演說，拉高中國官方回應層級，從國台辦部會層級，提高到政治局委員的副國級。他在出席哈薩克上合組織外長會期間強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，無論台灣局勢如何變化，都改變不了這個事實。「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，賴清德就職演說仍堅持兩岸是一邊一國、一中一台，在這種定位上談兩岸關係基本就是「雞同鴨講」，沒什麼好談，中國不可能接受賴清德這種兩岸性質定位。

上海東亞所副所長包承柯認為，賴清德用蔡英文的「兩國論」包裝台獨主張，這是一個新發展。賴清德希望說出「台灣是個主權獨立國家」，但受到美國管控，並不容易說出來，而蔡英文時期一直使用的「中華民國台灣」，賴清德的演說則充分運用，這對中國很忌諱。

中國國台辦發言人陳斌華在20日晚間，代表中方對賴清德就職發表評論。（記者廖士鋒／...
中國國台辦發言人陳斌華在20日晚間，代表中方對賴清德就職發表評論。（記者廖士鋒／攝影）

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