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新聞透視／蔡規賴隨「變奏曲」兩岸前景堪憂

記者陳洛薇
賴清德（右）雖然沿用了蔡英文（左）的國安團隊，但對於兩岸關係及主權定位，自有主見。（記者林伯東／攝影）
賴清德（右）雖然沿用了蔡英文（左）的國安團隊，但對於兩岸關係及主權定位，自有主見。（記者林伯東／攝影）

民進黨開啟連續執政第三個任期，新總統賴清德就職演說宣示反併吞、護主權的強硬立場，在高度敏感的兩岸論述上，針對蔡英文未完成的考卷，承襲蔡路線的賴清德自信申論，以憲法演繹台灣主權獨立、中華民國與中華人民共和國互不隸屬，寫下「蔡規賴隨」的變奏曲，兩岸兩國已經不再停留在「兩國論」的論述層次，台獨從今天起就是事實，獨派報以掌聲，兩岸卻恐波瀾再起。

蔡英文闡釋兩岸論述脈絡明確，2016年就職演說，蔡強調維持現狀，會依中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務。蔡提到兩岸「既有政治基礎」，及尊重1992年「兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」的歷史事實。

遺憾的是，中方強硬回應稱蔡不承認九二共識，是「一份沒有完成的答卷」，蔡釋出的善意，中方不願接球，兩岸錯失對話契機。

在北京「已讀不回」、台北不願退讓下，蔡連任就職演說定義「中華民國台灣70年」，但仍宣誓遵循憲法與兩岸人民關係條例。

2021年蔡英文國慶演說是分水嶺，她重申維持現狀，但提出「四個堅持」，定義1949年中華民國立足台灣，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，被質疑是偷渡兩國論。

蔡英文未完成的考卷，賴清德接棒作答，兩人都提出「互不隸屬」卻同中有異。

蔡強調遵循憲法及兩岸人民關係條例，賴清德絕口不提兩岸人民關係條例，但引用憲法第二、三條「中華民國主權屬於國民全體、具有中華民國國籍者為中華民國國民」，擴大解釋「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

在國家國號上，蔡定義「1949年立足的中華民國台灣」，賴提出「1624年台灣從台南出發、台南400年」台灣史觀，並主張「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是國家的名稱，都一樣響亮」，更強化台灣獨立主體性。對中國稱呼上，蔡兩次就職演說謹慎使用「對岸」、「北京當局」，賴直呼「中國」。

賴清德兩岸論述承襲蔡英文的路線，但是卻「去脈絡化」、「去模糊化」，這正是賴清德的「務實台獨論」。

早在總統大選辯論被問到台獨定義，賴就用民進黨的台灣前途決議文定義台獨，指「台灣主權獨立屬於2300萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。」

「務實台獨工作者」賴清德20日再以此定調中華民國等於台灣、台灣主權獨立就是台獨，中華民國等於台獨。520新開始，賴清德開局就殺球、大打台灣主權戰，兩岸無政治互信，更缺少對話基礎，現已冰凍三尺，未來前景更是堪憂。

蔡賴演說關於兩岸關係 （製表／政治中心）
蔡賴演說關於兩岸關係 （製表／政治中心）

中華民國 賴清德 華人

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