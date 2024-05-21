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賴清德520就職演說：中華民國與中華人民共和國 「互不隸屬」

記者張文馨、聯合報系記者／連線報導
賴清德（中）、第一夫人吳玫如（左）與副總統蕭美琴（右），5月20日在總統府前的就職典禮上向民眾揮手。(記者林伯東／攝影)
賴清德（中）、第一夫人吳玫如（左）與副總統蕭美琴（右），5月20日在總統府前的就職典禮上向民眾揮手。(記者林伯東／攝影)

中華民國總統賴清德20日宣誓就職，他在就職演說宣示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。有別於前總統蔡英文八年前就職強調依兩岸人民關係條例處理兩岸事務，賴清德表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

國務院「歡迎」台海維持現狀

美國國務院20日表示，「歡迎」賴清德總統的就職演說提到維持台海的和平穩定與現狀；針對賴清德所提的兩國互不隸屬，國務院並未正面回應，而是重申美國的「一個中國」政策不變，反對兩岸任一方片面改變現狀，且不支持台灣獨立。

國務院發言人還說，就職典禮是民主程序的一環，若北京伺機施壓或升高局勢，就會被視為挑釁者，美方敦促中方克制。

賴清德的兩岸論述強調台灣主權獨立，引起北京方面強烈反應，並升高層級回應。中共外事辦主任兼外長王毅20日強調，一個中國原則是維護台海和平的定海神針，「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，是對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

●就職演說 全程以中國稱對岸

賴清德在502就職演說中，全程以「中國」稱呼對岸，不像蔡英文前總統是與「對岸」並用。賴清德也說，「無論是中華民國、中華民國台灣或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」

賴清德也強調他立志要「壯大國家」，他呼籲，每一個人都要團結、愛護國家，任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

他說，回想1949年台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代，1996年台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」。2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨(民進黨)連續執政。

賴清德（前左）5月20日宣誓就職總統後，送別卸任蔡英文（後）。(圖／台北市攝影記...
賴清德（前左）5月20日宣誓就職總統後，送別卸任蔡英文（後）。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)

釋善意 兩岸可重啟觀光交流

賴清德表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。他建議，「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

台灣最大在野黨、國民黨主席朱立倫評論，就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、政黨利益還是在國家利益之上，八年前蔡英文強調以中華民國憲法與兩岸人民關係條例來推動兩岸交流互動，而賴清德只簡單一句話，就是想讓「兩國論」明確檯面化來推動兩岸關係，令他感到憂心。

賴清德就職演說重點 製表／蔡晉宇
賴清德就職演說重點 製表／蔡晉宇

賴清德 中華民國 國務院

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