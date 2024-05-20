新聞眼／修補兩岸關係 賴政府需新的對話政治基礎

中華民國第16任總統副總統就職典禮開場表演，19日在總統府前進行預演，圖為國軍空中分列式。(記者林伯東／攝影)

賴清德 總統20日宣誓就職，各界高度關注就職演說內容。根據已知的演說方向，賴清德將以「維持現狀」為政策立場，也將向中國大陸釋出「具體善意」。過去八年，兩岸關係陷入冰點，對兩岸都是傷害；若賴清德以「善意」作為執政起手式，陸方也應考慮彈性回應，讓兩岸回到有序、健康的交流。

美中台關係是賴政府上任後的重要課題，賴清德已多次重申，將延續蔡英文 總統的兩岸外交國安路線。對美方而言，蔡政府是可信賴的對象，而從今年1月大選後，美方也肯定賴清德的言論「負責」；但在兩岸關係上，依舊會是賴清德未來無可迴避的難題。

中國大陸方面多次強調，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」。但過去八年來，民進黨 政府避談九二共識，讓兩岸對話交流失去「政治基礎」，雙方關係因此惡化、陷入死胡同。

賴清德20日的就職演說，乃至未來的兩岸立場，再提九二共識的機會渺茫，兩岸如何再形塑新的對話政治基礎，對兩岸雙方都是一道不易回答的考題。

賴清德的就職演說，在兩岸論述上，預計將以「善意」作為起手式；從目前楬櫫的演說方向，例如不卑不亢、表達維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意，或可讓國人接受。只是，自我感覺的「善意」，對方未必有同樣感受。美中雙方如何評價，不僅牽動兩岸關係未來四年的發展，也攸關未來美中台三邊的微妙關係。

除了兩岸關係必須謹慎拿捏，對賴政府而言，對內也有棘手難題。如今，民進黨作為「雙少數政府」，面對新國會藍白陣營代表的「多數民意」，未來的行政立法關係，乃至國會朝野關係如何運行，對賴清德與民進黨而言都是一大考驗。

賴清德當選後，多次表達將以民意為依歸，以及人民利益至上，但別忘了，新國會也代表新民意。尤其，新國會的朝野一直處於對立、不信任的關係；雪上加霜的是，在賴清德就職前夕，立法院又爆發近年來最嚴重的朝野肢體衝突，讓在野黨與執政黨關係陷入低谷。