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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

學者：北京在中美框架下看待兩岸 關係重啟 「要等美大選後」

記者陳熙文／台北報導

中華民國第16任正副總統就職典禮20日舉行，學者認為賴清德就職演說有關兩岸的基調仍會以穩定現狀為主，要聽到「九二共識」相關字眼的可能性不高，對岸會在中美框架下看待兩岸關係，兩岸若想重新開始，可能要等到美國總統大選結束以後。

蔡英文2016年就任總統時曾提及「1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實」，這位不具名的學者認為，賴清德不會直接提九二共識，有提及也可能是包含在延續蔡英文路線和政策的論述下。賴清德應該還是希望恢復兩岸互動與交流，可能會從較低階、政治性較低的項目開始，強調健康、有序的互動。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，賴清德演說基調與外界預期的不會相差太大，不會超過兩岸在對等、尊嚴狀態下進行兩岸交流等範疇。他說，前總統馬英九及國民黨立院黨團總召傅崐萁接續率團訪問大陸，但未見執政的民進黨減緩攻擊力道，推斷賴清德雖可能向對岸釋出善意，但幅度不會太大。不過賴清德雖承襲蔡英文路線，但就職演說也可能有企圖心想追求一定的歷史定位，也有可能朝兩岸務實發展方向走，只是要觀察開創性有多少。

台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬分析，賴清德演說內容應會秉持對等尊嚴、善意不變，追求讓人民滿意，美國安心，並向北京堅持底線等幾個原則。

賴清德 蔡英文 美國總統大選

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