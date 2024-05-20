我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

學者：兩岸破冰賴清德要甩台獨招牌 空間會比蔡英文更小

記者林麗玉、鍾維軒、洪子凱／台北報導

賴清德總統20日上任，兩岸關係會如何發展？淡江大學榮譽教授趙春山認為，要先看賴的就職演說，再看陸方如何看待。他說，中國大陸常說「聽其言、觀其行」，端看賴清德是否釋出比較善意的訊息。

「賴清德在兩岸方面自主的空間，一定比蔡英文更小。」趙春山指出，蔡英文過去從來沒有說過自己是「務實的台獨工作者」，賴上任後首先要讓大陸不要再有這個印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白，但在不接受九二共識下，想要黨對黨的對談是絕對不可能的。

他說，五二○後兩岸需要有段時間的磨合期，尤其過去八年都沒有來往，賴清德在兩岸這一塊還有很多困難；現在台北政壇朝小野大，涉及兩岸問題會有更多不同意見，有相當多變數。

趙春山稱，過去兩岸交流，海基會扮演白手套，馬英九政府時期就是海基會與大陸海協會先交流，再升高到兩岸事務部門交流，最後才是領導人交流。賴清德讓鄭文燦擔任海基會董事長，某種程度是釋出想跟大陸打交道的人事，而陸委會主委邱垂正對大陸理解也有實務經驗，但如何互動還是要看賴意向。

民進黨台北市議員簡舒培說，賴清德會延續蔡英文總統對中態度，台灣不排斥與中國交流，只希望能對等、尊嚴、互惠，秉持這些原則，民進黨不會排斥；國民黨議員秦慧珠表示，賴清德絕不會像蔡英文總統讓兩岸關係搞得兵凶戰危，近期兩岸態度似乎有比較「軟調」，該開放的開放、該買的農產品也開始買，賴清德應該會想在這個地方得分。

賴清德 蔡英文 民進黨

上一則

蔡英文宴請美國特使團 感謝展現對台灣支持

下一則

學者：北京在中美框架下看待兩岸 關係重啟 「要等美大選後」

延伸閱讀

台總統就職 中國微博封鎖賴清德、蔡英文話題

台總統就職 中國微博封鎖賴清德、蔡英文話題
國民黨立委：賴清德演說是十足兩國論 台股瞬間大跌

國民黨立委：賴清德演說是十足兩國論 台股瞬間大跌
賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點
打破8年政黨輪替魔咒？賴清德就職演說：魔咒不存在

打破8年政黨輪替魔咒？賴清德就職演說：魔咒不存在

熱門新聞

美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

2024-05-17 13:09
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

2024-05-12 19:56
愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

2024-05-14 05:05
司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

2024-05-18 02:30
物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲