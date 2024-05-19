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美前副國安顧問：北京透過代理人與西方作戰

編譯中心／綜合18日電
美國前副國安顧問博明表示，應讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」。(記者侯永全／攝影)
美國前副國安顧問博明表示，應讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」。(記者侯永全／攝影)

美國前副國安顧問博明(Matt Pottinger)在倫敦表示，北京正透過代理人與西方作戰，同時卻與歐美維持強健貿易關係；藉代理人戰爭之助，中國正打擊歐美的安全繁榮，歐美須團結應對。 他說，為嚇阻中國，台灣以及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」。

博明：讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」

博明指出，中國向莫斯科及其戰爭機器、以及伊朗當局及其恐怖分子代理人提供實質支援。中國能夠這麼做，憑藉的是它的經濟實力，而歐洲和美國作為中國最重要的兩個市場，事實上有條件制衡中國、削弱中國對歐美安全繁榮的打擊能力。

國務卿布林肯(Antony Blinken)曾就中國的「產能過剩」問題指出，中國占全球產量三分之一，卻僅占全球市場需求十分之一，這明顯不相稱。

考量與歐美的經貿投資活動對中國的重要性，博明說，歐美確實有條件讓中國付出代價，讓中國不再能輕易「如寄生蟲般靠著歐美市場(的養分)茁壯」，甚至支持代理人戰爭。

博明近日在倫敦親保守黨智庫「政策交流」(Policy Exchange)與主責安全事務的英國內政副大臣圖根哈特(Tom Tugendhat)對談，並推廣新書「金城湯池」(The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan，直譯為「沸騰的護城河：保衛台灣的緊急步驟」)。

博明指出，近年世界局勢呈現自由民主國家在安全嚇阻的一系列崩壞，從阿富汗民選政府倒台、美國倉促撤軍開始，約六個月後，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)全面侵略烏克蘭，「我不認為這只是巧合」。

在「金城湯池」一書，博明與其他共同作者主要著重軍事領域的嚇阻作為。博明指出，為嚇阻中國，台灣以及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰護城河」。寬達100多公里的台灣海峽就是台灣的護城河，「想想看，為了能夠擁有像這樣的護城河以阻絕俄羅斯，烏克蘭願意付出多少來換」。

中國近來在金門、馬祖等台灣離島地區升高「灰色地帶衝突」和軍事威嚇。博明認為，一旦北京決定進犯金馬等離島，這可能反而引發美軍進駐台灣本島，讓中國更難拿下台灣。

博明 烏克蘭 俄羅斯

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