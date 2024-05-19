眾院外委會主席將率跨黨派國會代表團 520後訪台

美國國會跨黨派代表團計畫在賴清德520就職典禮結束後訪台。圖為擔任副總統的賴清德(前右)今年4月22日在總統府接見美國聯邦眾院代表團成員。(中央社)

聯邦眾院 外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)16日對美國之音(VOA)說，計畫在台灣準總統賴清德 五二○就職典禮結束後，率跨黨派美國國會代表團訪台，可望與賴會晤並觀看實況軍演。他強調期待再次訪台，「讓台灣人知道美國支持他們」。

共和黨 籍的麥考爾婉拒對此詳述。據美國之音報導，麥考爾一行結束訪台後，將轉往新加坡參加安全論壇。

針對是否擔心賴政府上台後，北京將升高兩岸緊張？眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)說，他希望北京意識到賴是台灣人民經民主程序選出的總統。共和黨籍的穆勒納爾也期盼，賴清德在就職演說表達台灣願與世界建立良好關係。

麥考爾曾於去年4月初訪問台灣，期間會晤了蔡英文，同時承諾幫助向台灣武裝部隊提供訓練並加快武器交付。之後，中國外交部宣布對麥考爾實施制裁，稱其向「台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。當時麥考爾回應說，「沒有什麼能夠遏阻美國支持自由民主的國家」。

儘管北京至今一直拒絕與民進黨政府政府對話，多位國會兩黨議員都表示他們信任賴清德上任後將延續現任總統蔡英文的路線。

隨著台灣新總統就職典禮進入倒計時，北京過去幾天來不斷增加軍機侵擾台灣的頻率。