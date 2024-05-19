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賴總統可有務實有效的兩岸和平路徑圖？

記者 羅印冲
中華民國準總統賴清德將於「520」就職。圖為空軍雷虎小組戰機編隊17日飛越總統府右側上方，施放藍、白、紅三色彩煙。(記者黃義書／攝影)
中華民國準總統賴清德將於「520」就職。圖為空軍雷虎小組戰機編隊17日飛越總統府右側上方，施放藍、白、紅三色彩煙。(記者黃義書／攝影)

20日台灣就要進入賴清德政府執政時期，當前美中對立、台海緊張，賴政府首要之務就是穩定兩岸。賴清德引述蔡英文總統提到兩岸的和平永續尚未完成，強調未來新政府會繼續接手，顯示他主觀上有改善兩岸關係的意願，但賴總統能否提出務實有效的兩岸和平路徑圖？

2016年蔡英文在就職演說提出中華民國憲法和兩岸人民關係條例，北京最後定調為「未完成的答卷」，兩岸經歷了危機四伏的八年。中華民國憲法和兩岸人民關係條例雖隱含「兩岸同屬一中(中華民國)」的政治意涵，但北京認為台灣仍未清楚表明兩岸關係的「性質」，故稱未完成答卷。蔡政府八年，兩岸終究沒能打開對話大門。

如果賴總統就職演說只是重申蔡總統的說法，甚至退至更籠統的中華民國憲政體制，兩岸當局要實現賴喊出的「兩岸執政黨負責任展開良性對話」，或者期待在不預設任何前提下進行交流，幾乎是不可能。

賴政府執政前夕，海基會前董事長洪奇昌接受媒體訪問指出，蔡總統在中華民國憲法與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」(兩岸人民關係條例)架構下，創造一種創造性的模糊的「一中概念」，未來賴清德應會依循這種兼具穩定性、一致性、可預測性，且沒有任何意外的圖譜，來處理兩岸事務。

洪奇昌說法至少包含兩個重點，一是完整表述兩岸人民關係條例全稱，即「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，顯示在中華民國法制下，兩岸關係定位是「台灣地區與大陸地區」。其次是他提及創造性的模糊的「一中概念」，而且認為未來賴清德應會依循這種沒有任何意外的圖譜，來處理兩岸事務。

從2021年3月陸委會主委邱太三的「建設性的模糊」，到洪奇昌提及創造性的模糊的「一中概念」，其實都是很隱晦地坦承，兩岸當局基本上不可能在完全不預設前提下進行對話，因此才需要設想出一個概念，作為雙方對話基礎。其實，只要能夠站穩中華民國憲法立場，維持台灣主體性的前提下，民進黨何嘗不能從中有所啟發？

這並非民共之間才會遇到的問題，無論是國民黨強調的「九二共識，一中各表」，或者美國提出的「一中政策」，都與北京的「一中原則」有所差異。這些都可謂是創造性的模糊。

近期美中頻透過外交、軍事管道加強管控台海局勢，逐漸形成共管，台灣漸趨被動。賴總統既有意推動兩岸執政黨對話，也表明新政府會繼續接手促進兩岸的和平永續，但他有沒有實現目標的路徑圖、方法論？各界拭目以待。

中華民國 賴清德 蔡英文

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