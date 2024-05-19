多事之秋 美中台間「維穩」賴清德重中之重

520總統就職典禮將屆，總統府前廣場緊鑼密鼓布置典禮會場。(圖／聯合報系資料照片)

中華民國 準總統賴清德 五二○就職前，台灣內外部難題浮現。對外關係上，美中雙方高度關注賴清德的就職演說，大陸國台辦更已畫下一中與九二共識的「紅線」，呼籲賴應嚴肅面對，如何在美中台之間維穩，將成為賴清德就職演說以及新政府上路的重中之重。

美中台關係是未來賴政府施政的重點，在對美關係部分，美國國務院 亞太助卿康達日前表示，賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。賴清德延續蔡英文總統的國安路線，賴此時獲得美方初步的肯定，並不令人意外。

但這僅止於對美關係層面，對中方面，就連蔡總統接受國際媒體專訪時，也強調不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性。這一切都意味新政府在維持台美關係之際，更要努力拓展兩岸關係，才有可能讓美中台三方處於一個動態平衡態勢，並且成功扮演區域穩定的角色。

只是，以目前兩岸關係而言，過去八年以來，兩岸官方交流陷入嚴重僵局，迄今也沒有破冰的跡象；不僅如此，面對賴清德將就職，陸方高度關注賴清德的就職演說內容。國台辦發言人陳斌華日前說，陸方始終堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對「台獨」，他也指出要和平不要戰爭、要合作不要對抗是台灣主流民意，也關乎台海和平穩定。

美中共管五二○前台海風險，康達肯定賴清德選後言論負責，對賴展現期許；國台辦重申反台獨立場，對賴預畫紅線，賴清德就職演說如何表述兩岸立場，賴做出的兩岸答案卷，是否符合陸方、美方的「期待」，對賴清德和新國安團隊，將是眼前最重大的考驗。