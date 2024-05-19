賴清德520總統就職演說 將強調維持現狀 聚焦4元素

中華民國準總統賴清德520就職，演說將聚焦「穩健、自信、負責任、促進國人團結」，宣示延續大選時承諾的民主和平繁榮路線。圖為賴清德日前到台南觀賞秀琴歌劇團演出，民眾大呼總統好。(記者劉學聖／攝影)

中華民國準總統賴清德 20日就職，他的就職演說是否觸及敏感的「台獨」議題備受國際矚目。一名不具名的台灣新政府國安高層人士17日簡報說，賴清德的演說基調將延續他的當選感言，強調台灣的穩健和自信，並會延續現任總統蔡英文 維持現狀的兩岸路線。

該名因職務敏感不便具名的台灣國安高層人士說，賴清德的就職演說將延續當選之夜的談話基調，聚焦「穩健、自信、負責任、促進國人團結」四大元素，確保穩定現狀不受到侵蝕，在世界「上架台灣」，維持「民主和平繁榮」的路線。近來立院朝野衝突對立嚴重，賴也將呼籲團結台灣。國安人士表示，賴清德是民選總統，民意是最大依歸，未來施政方向、堅持目標會持續與人民溝通。

延續蔡英文執政基礎

新政府國安人士指出，賴清德520就職演說的基調，第一個元素是「穩健」，內涵包括延續過去幾年蔡英文總統執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣上扮演不可或缺的角色，與各方合作「確保穩定現狀」，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀。

落實在世界「上架台灣」

國安人士指出，第二個元素是「自信」，賴清德將展現高度的戰略自信，持續推進各項政策，國政展現創新與韌性，落實在世界上架台灣的精神。

國安人士表示，第三個元素是「承擔責任」，新政府要對人民負責，將跟世界面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界。

團結國人抗中國分化

第四個關鍵元素是「團結」，中國運用各種手段在台灣內部分化台灣社會，需要透過更多努力來團結國人、壯大國家。

針對賴清德的就職演說，會不會就台灣主權現況提出自己的表述?對此，這位國安人士重申，台灣長期在國際上展現負責任的態度，政府政策也有其延續性，未來因應時勢變化，賴政府將有更積極做法，但不會脫離基本路線。

他也呼籲中國停止挑釁和破壞區域和平穩定的作為，因為這些手段不會拉近兩岸的距離。

這位國安人士說，「不斷破壞國際秩序，不斷破壞兩岸交流空間的就是對岸(中國)，這一點，我想，我們會持續地讓國際社會知道破壞區域穩定的是誰，台灣扮演的是負責任的角色」。

國安高層分析，中國持續霸凌、孤立台灣或是奪取邦交國的舉措，甚至在國際間上演法律戰，扭曲聯合國2758號決議等，且中國對於台灣內政各項議題，進行各種態樣的訊息戰及認知戰，伸手到台灣內部政治中，近期用懲戒名嘴方式，干預台灣言論自由空間，相關手段都在壓縮與破壞兩岸正常交流，已引發國際高度關注。

深化台美各領域合作

台灣新政府將如何應對今年底美國總統大選 的結果?這位國安高層人士表示，美國無論哪一黨執政，對台政策也都有其延續性，台灣的政策目標是維持台美間的互信，並基於共同價值與利益，持續深化台美間在各領域的合作。

針對賴清德就職演說方向，在野黨提出質疑。國民黨文傳會主委李彥秀表示，就職演說是擘畫與宣示國家重大國政方向，不是作文比賽，賴當選四個月以來，從人事布局、消失的請益之旅，以及縱容民進黨立委暴力，都與四大元素背道而馳，賴清德的蜜月期不會太長，用具體行動展現總統高度才有意義。