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美成台首季最大出口市場 台對中投資降至20年新低

編譯潘勛／綜合17日電
數據指出，台灣今年首季出口到美國金額為246億美元，成為台灣最大出口市場。（本報資料照片）
數據指出，台灣今年首季出口到美國金額為246億美元，成為台灣最大出口市場。（本報資料照片）

台灣官方數據指出，今年首季出口到美國金額為246億美元，而出口中國為224億，美國成為台灣最大出口市場，同時台灣對中國投資降到20多年來最低水準，去年投資30億美元，較前年減少近四成，反映出台灣努力減少對北京的依賴，不想受制於中方壓力，同時與最堅強盟友的美國打造更密切經貿關係。

美聯社17日報導，由珍珠奶茶到電腦晶片，台灣都靠攏美國，遠離中國；中國雖是世上第二大經濟體，但不排除武統民主的台灣。因此台灣轉變，宣布加大投資美國；上個月拜登政府也加碼補助台灣對美投資，過後不久，台灣一家半導體廠表示，正要結束在中國長達20年的經營，而全球正在比賽，想在半導體高科技業取得優勢。

台灣對美、中出口及投資的轉變，時值美中加大較勁力道，同時中國經濟成長轉為疲軟，新冠疫情期間致供應鏈中斷，全球商業也在尋求供應鏈多元化。

台灣經濟部指出，對美投資2023年增為九倍，金額達96億美元。華府與台北正在協商貿易協定，同時正在磋商下一階段。美國國會也已提出法案，想結束台灣企業及員工在美要雙重課稅的處境。

國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)表示，這一切都是出於想建設台灣嚇阻戰力、韌性的欲望所驅動，都想維持現況，阻止中國禁不起誘惑而向台灣動武。

世界最大晶圓代工廠的台積電4月宣布，加碼投資美國到650億美元；拜登政府宣布獎勵金提高到66億元，有助於台積電亞利桑納廠到2030年能生產五分之一的全球最先進晶片。

除開投資美國，台積電也投資於日本；蘋果的主要供應承包商富士康在印度打造產能；另個替iPhone手機及電腦製造零件的台灣企業和碩則投資於越南。

專精於半導體封測的台廠京元電子4月表示，將出售在華東城市杭州達6億7000萬美元的創投股份，原因在地緣政治，美國禁止出口先進晶片給中國，而中國制定政策，追求半導體科技自給自足。

京元電子聲明表示，中國半導體生產的生態環境已然改變，市場競爭愈來愈嚴酷。

台灣對美出口半導體、電子組件及電腦設備，已由2018年到去年增逾三倍，總金額約370億美元。不光科技產品，台灣出口的珍珠奶茶及其原料，2018到2023年間也增加三倍以上，賣更多水果、堅果及養殖魚類到美國。

今年首季美國成為台灣出口的最大市場，顯示台灣減少對中國的依賴，台灣對中國的投資也...
今年首季美國成為台灣出口的最大市場，顯示台灣減少對中國的依賴，台灣對中國的投資也降到20年新低。圖為台積電創辦人張忠謀在亞利桑納廠的檔案照。（美聯社）
今年首季美國成為台灣出口的最大市場，顯示台灣減少對中國的依賴，台灣對中國的投資也...
今年首季美國成為台灣出口的最大市場，顯示台灣減少對中國的依賴，台灣對中國的投資也降到20年新低。（美聯社）

投資 台積電 晶片

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