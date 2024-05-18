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回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

BBC專訪 蔡：中若侵台拖慢自身發展數十年 北京須取捨

記者張文馨／華盛頓報導
即將卸任的中華民國總統蔡英文(右)接受BBC專訪表示，中方必須意識到，戰爭爆發恐拖慢中國發展數十年。(取自BBC新聞)
即將卸任的中華民國總統蔡英文(右)接受BBC專訪表示，中方必須意識到，戰爭爆發恐拖慢中國發展數十年。(取自BBC新聞)

英國廣播公司（BBC）17日釋出對即將卸任中華民國總統蔡英文的專訪片段，針對中國對台灣的侵略威脅，蔡英文表示，不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性，但中方領導人也必須意識到，戰爭爆發恐拖慢中國發展數十年，北京得取捨。

指戰爭恐犧牲經濟成長

蔡英文表示，在烏克蘭戰爭爆發後，全球民主國家集結成一股有意義的嚇阻力量，「如果我們非常謹慎地處理問題，仍有很大的可能繼續維持我們所有人都需要的和平。」

蔡英文說，中國國家主席習近平可能有某種（侵略）計畫，但不是一個明確的計畫。

「當然，我們目前不能排除任何可能性，包含可能爆發軍事衝突、中國侵略。」蔡英文表示，但事實是，在區域內各方的共同努力下，中方的確感受到壓力，這不只是軍事問題，還包含戰爭可能要付出犧牲經濟成長的代價，這個後果可能使中國的發展延後數年，甚至數十年。

蔡英文說，若你是中方領導人，哪個更重要，奪取台灣？或者維持自身經濟和社會的持續成長？

稱美須援烏到最後一刻

蔡英文提到自己八年來大力推動軍事投資，以及美國友人在內所提供的支持，面對安全威脅，台灣自身強化軍力的同時，國際友人之間形成的軍事威懾則是另外一件事。

蔡英文表態不支持美國將援助烏克蘭的預算和資源轉移至台灣，「我們說，『不，你必須支持烏克蘭直到最後一刻。』」

認為美戰略模糊性仍在

BBC記者問到，拜登總統在烏克蘭戰爭爆發以來，四度承諾以軍事捍衛台灣安全，卻引發美國脫離戰略模糊反而讓台灣更危險的批評。

蔡英文表示，「我認為模糊性還在」，但蔡並未進一步闡述原因。

至於如何定義現狀，蔡英文說，「我們靠自己（We are on our own.）。」台灣人民自己做決定，擁有政治制度、憲法、法律和軍隊，擁有所有「國家」所需的要件，只是沒有足夠多的邦交國；此時時刻的「台灣」由人民來詮釋，台灣是民主國家（democracy），享有自由民主和進步價值，是以自己為榮的一群人。

談到進步價值，蔡英文提到推動同性婚姻合法化，她說，那是一段艱難的旅程，但她感到非常驕傲。

蔡英文 烏克蘭 中華民國

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