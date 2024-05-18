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台美海軍4月「不期而遇」軍演 中：倚美謀獨必失敗

記者廖士鋒、黃國樑／綜合報導

針對台美海軍4月「不期而遇」的聯合軍演，中國國防部發言人張曉剛表示，民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，必遭失敗。

張曉剛是答覆記者提問作以上表示。媒體問及台灣擬將「駐檀香山台北經文處」武官人數由4名增至10名，與美軍印太總部協調和情報共享。另據報導，台灣與美國海軍4月在西太平洋進行聯合軍演。

張曉剛表示，美方應充分認清台灣問題的高度敏感性，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。

至於準總統賴清德520就任，中國國台辦主任宋濤16日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人，很多事都好商量、好解決。

但宋濤警告，如果頑固堅持「台獨」立場，「台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障」。強調「希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展正確方向前進」。

賴清德 國防部 民進黨

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