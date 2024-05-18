總統府歡送會 賴清德：兩岸和平未完成 新政府接手

台準總統賴清德（左）贈送台灣香樟木鋼筆及照片集錦，給將卸任的蔡英文總統。（圖／總統府提供）

台灣的520新任總統就職將屆，總統府為即將卸任的蔡英文 總統舉辦歡送會。蔡英文表示，對比八年前，「我們已經留下一個更好的台灣」，如果要留下一句話給台灣，她希望「台灣是團結的台灣」；未來，她會繼續在不同角色上，跟大家並肩前行。

準總統賴清德 在會上表示，蔡英文最近接受媒體專訪時，提到還有四項未完成的事情，包括兩岸的和平永續，與民主國家的持續合作，關心勞工的生活、特別是勞保基金問題，及解決年輕人住宅壓力等，未來新政府也會繼續接手。

蔡英文致詞時表示，最近她很多行程都是最後一次，很多人都來跟她合照，大部分的人都會說「謝謝總統」，其實最應該說謝謝的人是她。八年前，她擔負起人民的期待和託付走進總統府，這八年來，「我們共同經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣的進步和改變」。

蔡英文表示，她和行政團隊一起努力推動產業升級、穩定經濟；也用心建設台灣，提升台灣競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色。「我們也讓彩虹畫過總統府上空，完成婚姻平權 ，讓愛、尊重與包容扎根在這塊土地上」。

蔡英文說，以後她講話也不用讀稿機了，「大家就有機會感受到不一樣的蔡英文」。相信未來在賴清德總統和副總統蕭美琴領導下，一定會跟大家一起拚到底，成就更多美好、令人驕傲的里程碑。