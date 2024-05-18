道瓊突破4萬大關 衝上歷史新高 美股互有漲跌

道瓊工業指數攀上歷史新高，反應市場對於通膨和經濟的樂觀期待。（路透）

道瓊 工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)17日以4萬多點收盤，創下史上首例。華爾街 日報分析，道瓊指數登上新的里程碑，展現美國經濟各個產業的強勁成長。

就在16日，道瓊工業平均指數一度衝上4萬點，但後來以3萬9869點收盤。道瓊指數從3萬點一路爬升到4萬點的過程中，高盛集團(Goldman Sachs)、微軟公司(Microsoft)、聯合健保集團(UnitedHealth Group)、開拓重工(Caterpillar)是貢獻最多的主要推手，道瓊指數成份股當中有超過三分之二從2020年11月24日以來便獲利連連。

美股牛市強勁，17日道瓊和史坦普指數都上揚。（路透）

博爾文財富管理集團(Bolvin Wealth Management Group)總裁博爾文(Gina Bolvin)指出，道瓊指數上揚並不是由單一產業或個別股票所帶動，而是範圍廣泛的漲勢。

藍籌指數(blue-chip index)本周上漲491點，漲幅1.2%。史坦普500(S&P 500)每周成長率有1.5%，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)也成長2.1%。三大指數當中只有那斯達克17日略有下跌，三大指數本周依然保持在新高紀錄或接近新高紀錄。

華爾街日報分析，投資 人對聯準會今年稍後可能降息重新燃起希望，使得5月間股價漲聲不斷。史坦普500所有11個產業本月至今(month to date)全面上揚，推動大盤指數(broad index)出現最高5.3%的成長。

道瓊指數17日收盤終於站上4萬點，創新紀錄。（路透）

本周公布的政府數據顯示美國經濟開始逐漸降溫，但沒有任何重大衰退跡象，讓投資人吃下定心丸。衡量消費者物價通膨的重要指標今年4月出現2021年以來的最緩慢成長。今年4月的零售業銷售則與3月大致相同。

威靈頓基金管理公司(Wellington Management)宏觀策略師米狄爾羅斯(Mike Medeiros)指出，收到絕大多數統計數據均顯示與軟著陸(soft landing)趨勢一致。他說，投資人樂觀心態完全反映於股市與債券價格，必須看到與希望矛盾的證據，漲勢才會失去動力。

美國銀行(Bank of America )分析師指出，82%資金管理人預期聯準會下半年將降息。