跨國騙局 殺豬盤洗錢7300萬 2中國公民被捕

司法部證實已逮捕兩名涉及7300萬元洗錢和殺豬盤詐騙的中國人，估計類似手法詐騙金額還會再繼續攀升。（路透）

聯邦司法部 17日證實，兩名中國公民涉嫌主導7300萬元「殺豬盤」(pig butchering)洗錢計畫，遭到檢調逮捕，被控犯下洗錢與加密貨幣投資 詐騙等罪名。

根據路透報導，加密貨幣洗錢詐騙集團主謀是來自中國並擁有聖克里斯多福及尼維斯(St. Kitts and Nevis)雙重國籍的41歲男子李戴倫(Daren Li，音譯)，上個月12日在亞特蘭大(Atlanta)國際機場遭到逮捕，隨後被移送至加州中部。

另一名主謀是現居加州洛杉磯縣天普市(Temple City)38歲男子張義成(Yicheng Zhang，音譯)已於16日在洛杉磯落網。

隱藏網路詐騙 司法部跨國合作抓人

報導指出，兩名被告共謀主導名為「殺豬盤」的加密貨幣投資騙局，以多個空殼公司名義在美國開設銀行帳戶，誘騙受害者透過網路將金錢匯入指定帳戶，再將到手的資金轉移海外巴哈馬(Bahamas)的Deltec銀行，其中一個帳戶就是由李戴倫負責管理，並將騙取逾7300萬元資金轉換成加密貨幣，其中一個加密貨幣錢包還收到超過3億4100萬元的泰達幣(USDT)。

加密貨幣投資詐騙 隱藏網路被揪出

司法部表示，被逮捕的兩名中國人將被害者的金錢轉換成包括泰達幣(USDT)在內的虛擬貨幣，企圖逃避警方的追查。（路透）

聯邦司法部副部長麗莎·摩納哥(Lisa Monaco)表示：「加密貨幣投資詐騙利用虛擬貨幣 以及網路無國界的特性欺詐受害者，雖然加密貨幣市場欺詐手法有各種形式，並隱藏在許多遙遠地區，但主謀仍無法逃離法律制裁。」並補充道：「兩名被告被控主導一項與國際加密投資騙局有關的洗錢計畫，金額至少7300萬元，拜國際與合作夥伴的協助，我們採取逮捕行動，已實現司法部持續打擊網路犯罪集團，阻止金融市場欺騙的承諾。」

特勤局：去年殺豬盤詐騙超過11億

殺豬盤的特性是沒有地域的限制，只要有電話和網路，就可以「行騙天下」，國人受騙的人數急劇增加當中。（美聯社）

美國特勤局(U.S.Secret Service)調查助理主任蘭伯特(Brian Lambert)指出：「殺豬盤金融詐騙對美國金融業帶來明顯且嚴重的威脅，造成無數國人成為這種掠奪性詐騙犯罪的受害人。」他補充道：「2023年特勤局與合作夥伴追查金額超過11億元金融詐欺案件，今年預計金額還會超過，特別感謝幹員、支援組織與檢方的共同合作，為此案執法作出卓越貢獻。」

報導指出，兩名被告被控共謀洗錢與六項國際洗錢罪，一旦罪名成立，每項罪名將面臨最高20年徒刑。