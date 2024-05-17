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IMF抨擊美國對中發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段

編譯黃淑玲／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）發言人科扎克（Julie Kozack）。 （路透）
國際貨幣基金（IMF）發言人科扎克（Julie Kozack）。 （路透）

國際貨幣基金（IMF）16日批評美國拜登政府大幅提高對部分中國進口產品課徵的關稅稅率，認為全球兩大經濟體的緊張關係，可能傷害全球貿易與經濟成長。白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）則強力辯護指出，需要關稅避免新的「中國震撼」。

路透報導，IMF發言人科扎克（Julie Kozack）16日在華府例行記者會上，被問到美國本周稍早宣布的對中國產品加徵關稅時，表示「我們認為美國維持向來對其經濟表現至關緊要的開放貿易政策，較符合美國利益」，美國總統拜登宣布的貿易限制措施可能會扭曲貿易和投資，分裂供應鏈並引發報復行動，「這種分裂可能讓全球經濟付出高昂代價」。

她說，IMF去年確認全球約有3,000項貿易限制措施，遠多於2019年的1,000項。若地緣政治分裂到最壞情況，可能會使全球經濟產出減少約7%，相當少掉日本和德國的國內生產毛額（GDP）總額。

科扎克說，IMF「鼓勵美國和中國共同努力，尋找化解已加劇貿易緊張的彼此基本憂慮解方」，並敦促所有國家在多邊框架下解決分歧。

彭博資訊報導，拜登的首席經濟顧問布蘭納德則強力辯護最新關稅政策，形容這些措施為避免不公平貿易行為造成更多經濟動盪的必要之舉，否則美國最近的製造業和就業成長可能會付之一炬。

她在美國進步中心主辦的活動上表示：「投資必須搭配貿易執法，才能確保我們在全國各地社區看到的復甦，不會被來自中國的大量不公平低價產品削弱。」

她表示，本世紀初中國出口蓬勃發展時，「我們目睹第一次中國震撼對我們全國各地工廠城鎮造成的損害」，現在又看到「中國正重施故技，藉由大幅投資工業產能過剩，用人為低價的產品淹沒全球市場，以犧牲其他國家的利益為代價，推動自身成長」。

關稅 拜登 投資

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