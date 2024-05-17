中俄「新時代」戰略夥伴關係：互挺對台、烏立場 批美導彈威脅

習近平（左二）稱呼普亭（右一）是「多年的老朋友」，兩人在北京除了正式會談，還有非正式的會晤。（歐新社）

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平16日發表聯合聲明，當中除了譴責美國霸權行為已威脅俄中安全，兩國針對台灣與烏克蘭 問題都表達支持雙方的立場，雙方並將持續擴大在能源、農業與科技領域的合作。

路透稍早整理「深化新時代全面戰略協作夥伴關係」聯合聲明幾項重點，其中包括俄國 與中國將堅決捍衛其合法權益、抵制任何阻撓兩國雙邊關係正常發展的企圖、干涉兩國內政及阻礙兩國在經濟、科技或外交政策上的行動。

就台灣問題，俄國重申對「一個中國」原則的承諾，認同台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，並堅定支持中方保護其主權與領土完整以及統一國家的行動。

針對烏克蘭問題，俄方正面看待中國在烏克蘭問題上的客觀與公正立場。中方並支持俄方為確保安全與穩定、國家發展與繁榮、主權與領土完整所做之努力並反對外部勢力干涉俄國內政。

至於美國問題，俄國與中國針對美國企圖破壞戰略平衡表達嚴重關切，包括美國正將全球導彈防禦系統部署至世界各地與太空 、投入開發高精準非核武器並與澳洲在內等盟友進行「延伸核武嚇阻」以及計畫在歐亞地區部署地面中程及短程導彈。

由於已對俄國和中國安全造成直接威脅，因此雙方強烈譴責上述行為，並反對美國透過增加軍事力量在東北亞改變權力平衡的霸權企圖。除此之外，美國如今仍以冷戰思維思考並以「集團對抗」的思維行事。

針對北韓議題，雙方反對美國及其盟友在軍事領域採取的恐嚇行動，這些行動將刺激與北韓進一步對抗並造成朝鮮半島局勢升溫。兩國並認為核武戰爭不會有勝者，絕不應該發生。

對於美國擬在亞太地區部署陸基中程彈道飛彈，中俄的聯合聲明批此舉對中俄構成直接安全威脅，表示要加強協調配合，因應美方對中俄敵對的「雙遏制」政策。

中俄聯合聲明稱，雙方再次對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，主要包括美國建設全球反導（反彈道飛彈）體系並在世界各地和太空部署反導系統，強化高精度非核武器解除對方組織軍事行動的能力和「斬首」打擊能力，強化北約在歐洲「核共用」安排和對個別盟友提供「延伸威懾」。

中俄也對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）各領域對亞太地區戰略穩定造成的後果，表示嚴重關切。