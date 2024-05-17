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美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

編譯陳韻涵／綜合報導
美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)
美中間諜戰打到了瑞士。一間位於阿爾卑斯山的旅館，因為距離先進戰機F-35的基地太近，其中國老闆在美方施壓下離開。(取自Google Maps)

瑞士阿爾卑斯山麓百年羅斯利酒店(Hotel Rössli)成為美中間諜戰新焦點，美軍最先進戰機F-35機場降落酒店附近機場跑道展現實力；瑞士軍方欲購買F-35，但美方指該酒店的中國業主王家參與間諜活動，要王家搬離開才同意軍售。

華爾街日報16日報導，羅斯利酒店座落阿爾卑斯山麓，居民僅478人的翁特巴赫(Unterbach)小鎮，酒店前方山景壯闊優美，但後方約100碼就是軍用機場跑道，引起美方情報單位關注。

美國和英國的國安官員指這棟古典房舍是北京的情報觀察哨，以防範美中不斷升級的諜報戰。

瑞士軍方打算在當地駐紮全球最先進的噴射戰機F-35，跑道僅部分設置柵欄，路人可靠近，牧人也會牽牛穿越。

中國籍王家人2018年買下羅斯利酒店，去年遭瑞士警方突襲帶回審訊，後依違反酒店法罰款；酒店登記人、王氏夫婦27歲的兒子達威(Dawei，音譯)接受瑞士媒體訪問時說，酒店的許可權是唯一問題。

F-35號稱飛行的超級電腦，賦予美國在空戰中獲取「全面主導地位」的能力，可隱匿潛進敵方領空精準空襲。

瑞士公民原反對F-35軍購，但在舊機退役和墜機事件後，2020年公投同意軍購，2022年同意以60億瑞郎(約66.5億美元)購買36架F-35；這批戰機訂於2028年交機，是瑞士史上最大規模軍購。

美國祭出殺手鐧，稱瑞士若想買F-35，就必須確保跑道與停機坪周遭安全，意味王家必須離開。

五角大廈早就提醒白宮，中國亟欲收集並了解F-35的祕密，而美國國安局外包技術員史諾登(Edward Snowden)洩漏的機密文件顯示，中國駭客試圖竊取F-35數兆位元組數據。

瑞士政府長年中立，在希望安撫美中的前提下，費時權衡關於酒店的指控。

瑞士巴塞爾大學專精中國議題的歐洲全球研究所副教授韋柏(Ralph Weber)表示，瑞士聯邦情報局僅約五人專責中國事務，「瑞中政治就是不以任何方式激怒中國。」

瑞士資深官員表示，美方缺乏確鑿證據證明羅斯利酒店從事間諜活動，但不排除這個可能性，「(真相)永遠不得而知。」

中國國家主席習近平就任後擴張中國間諜結構，2017年修法規範中國公民有義務協助並配合官方諜報工作。

2018年，王家向羅斯利酒店前業主柯勒(Kaspar Kohler)買下該酒店；對於諜報疑雲，柯勒認為「若真有特勤局插手，買房可能是非常拙劣的手段。」

中國外交單位一概否認間諜活動，並稱「相關單位」必須停止憑空抹黑。

王家人斷然否認諜報指控，但仍不堪紛擾而離開，臨走前將鑰匙交給鄰居，請鄰居保持管道溫暖以免凍結；不久後，網路消息傳出該酒店以180萬元求售；今年1月，翁特巴赫機場委員會收到消息，瑞士軍方買下該物業。

一架停在瑞士空軍基地的美製最先進戰機F-35。（美聯社）
一架停在瑞士空軍基地的美製最先進戰機F-35。（美聯社）

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