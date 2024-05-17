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美國人卡債創新高 人均達6218元

編譯盧炯燊／綜合報導
美國人愈來愈依賴信用卡應付日常開銷，平均每人欠信用卡債6218元，要完全清還卡債愈來愈困難。圖為密西西比州一名駕車人刷卡加油。(美聯社)
美國人愈來愈依賴信用卡應付日常開銷，平均每人欠信用卡債6218元，要完全清還卡債愈來愈困難。圖為密西西比州一名駕車人刷卡加油。(美聯社)

兩份調查報告不約而同指出，美國人愈來愈依賴信用卡應付日常開銷，目前要償還的卡債總計高達1兆1200億元，平均每人為6218元，要完全清還卡債愈來愈困難。

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)與環聯公司(TransUnion)14日同時發表的報告指出，高物價與高利率使許多家庭面臨壓力，儘管物價上漲速度減緩，但仍在上升。這些家庭主要依賴信用卡應付日常開銷，美國人目前要支付的卡債為1兆1200億元，相當於每人平均6218元，為歷來最高。

除此之外，卡債拖欠率也全面上升。紐約聯邦準備銀行報告稱，去年約8.9%的信用卡餘額陷入拖欠狀態。環聯公司的季度信貸研究報告也指出，「嚴重拖欠」(即逾期 90 天或以上)的情形達到2010年以來的最嚴重水平。

環聯公司的全球研究及諮詢高級副總裁懷爾斯(Charlie Wise)表示，消費者在面對當前惡劣的經濟環境時，只能繼續依賴信貸度日，特別是信用卡。

他說，2023年第四季新增信用帳戶1930萬個，部分原因是信用評分為600或以下的次級貸款人，為了尋求更高的信用卡信貸額度而申請新帳戶。

懷爾斯指出，為了應對不斷上漲的租金、不斷膨脹的學生貸款及償還汽車貸款，很多人，尤其是年輕人在財務上捉襟見肘。

信用卡是最昂貴的借錢方式之一，金融財務諮詢公司Bankrate的數據指出，信用卡目前的利息率平均高達20.66%。公司的高級分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，信用卡債務是成本最高的債務，要盡快還清信用卡欠款是每個家庭的首要任務。

根據環聯公司的報告，以目前信用卡平均年利息20.66%來計算，如果對信用卡餘額(目前6218 元)只支付最低還款額，那將需要18年才能還清債務，總利息為9200元。羅斯曼因此認為要盡快清還，否則會造成財務不穩。

信用卡 貸款 租金

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