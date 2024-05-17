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通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌

記者顏伶如／綜合報導
道瓊工業指數16日一度攀上歷史新高觸及4萬點，反應市場對於通膨和經濟的樂觀期待。（路透）
道瓊工業指數16日一度攀上歷史新高觸及4萬點，反應市場對於通膨和經濟的樂觀期待。（路透）

最新公布的政府數據顯示通膨趨緩，投資人看好美國經濟可望「軟著陸」(soft landing)，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)16日首度站上4萬點，收盤時小幅下跌到3萬9869點。拜登競選團隊16日發表聲明指出，這是美國股市的里程碑，再次證明拜登總統致力推動經濟，為全國各地數百萬美國人民鞏固退休積蓄。

數百萬退休帳戶 大賺一筆

道瓊工業指數包括30家大型企業，例如蘋果公司(Apple)、麥當勞(McDonald's)等，今年獲利約6%。同樣也是三大指數的標準普爾500(S&P 500)、那斯達克(Nasdaq)也都各創新高，年初至今(YTD)獲利比道瓊更加火熱。

道瓊工業指數16日一度攀上歷史新高觸及4萬點，反應市場對於通膨和經濟的樂觀期待。...
道瓊工業指數16日一度攀上歷史新高觸及4萬點，反應市場對於通膨和經濟的樂觀期待。（路透）

拜登陣營批川普唱衰美經濟

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)15日公布4月份報告指出，通膨從今年初以來第一次出現趨緩跡象。國家廣播公司(NBC)分析，如果聯準會(Federal Reserve)認為物價飛漲終於放慢，通膨逐漸朝預計目標2%移動，就可能考慮調降維持大約已一年的5.5%利率；利率調降之後，企業與消費者每個月利息負擔可望減輕。

拜登競選團隊利用道瓊工業平均指數登上4萬點的機會抨擊共和黨對手、前總統川普。拜登競選團隊公關主任泰勒(Michael Tyler)指出：「這對某個唱衰美國經濟的人來說，是個難以接受的消息，他以為經濟慘跌對他將有政治加分效果。」

泰勒表示：「川普曾經信誓旦旦說道，拜登當選股市就會暴跌。想不到拜登反而在各方面都打破經濟表現的紀錄。」

CNBC新聞頻道分析，道瓊工業平均指數創下里程碑之際，由於川普「封口費」刑事起訴案正在紐約開庭，拜登全國民調基本上已跟川普打成平手；拜登陣營希望抓緊這個歷史時刻，強調美國經濟強而有力的表現是他的功勞，與川普執政期間的美國經濟表現做出對比，如此手段川普任內也曾使用。2020年，道瓊指數超過3萬點時，川普在白宮舉行記者會慶祝股市里程碑。

股市蒸蒸日上可以讓許多美國民眾的401(k)退休帳戶大賺一筆。「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)指出，去年3月退休帳戶平均結餘為7萬8883元，今年3月增加到9萬2142元，成長近17%。

拜登 川普 道瓊

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